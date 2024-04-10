У Домантаса Сабониса на отметке 61 прервалась серия последовательных дабл-даблов. Это 7-й результат в истории НБА

Теги Сакраменто НБА Оклахома-Сити Домантас Сабонис Баскетбол

У Домантаса Сабониса прервалась серия дабл-даблов.

В матче с «Оклахомой» (105:112) литовский бигмен набрал 13 очков и 8 подборов. Перед этим он в 61 игре подряд оформлял дабл-дабл, что стало 7-м результатом в истории НБА и лучшим для баскетболистов «Сакраменто».

«Это здорово. Меня упоминали вместе с великими игроками.

Задача заключается в том, чтобы играть и стараться добиваться побед. Я как «большой» должен подбирать и завершать атаки», – отреагировал Сабонис.

 

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4 комментария
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Вообще наоборот)
8 очков и 13 подборов
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+3
"стало 7-м результатом в истории НБА"

Ну новостники. Неужели не додумались, что неплохо бы огласить весь список, или хотя б первое место назвать?

Первое место - Уилт, 227 дабл-даблов подряд.
+3
-1
+2
Ответ Daff Rogers
Вообще наоборот) 8 очков и 13 подборов
Со вчерашнего дня новость про 4-х игроков Бостона, выбранных игроком недели, так и висит неисправленная, и никто не парится))
Ж — журналистика
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