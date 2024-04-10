У Домантаса Сабониса на отметке 61 прервалась серия последовательных дабл-даблов. Это 7-й результат в истории НБА
У Домантаса Сабониса прервалась серия дабл-даблов.
В матче с «Оклахомой» (105:112) литовский бигмен набрал 13 очков и 8 подборов. Перед этим он в 61 игре подряд оформлял дабл-дабл, что стало 7-м результатом в истории НБА и лучшим для баскетболистов «Сакраменто».
«Это здорово. Меня упоминали вместе с великими игроками.
Задача заключается в том, чтобы играть и стараться добиваться побед. Я как «большой» должен подбирать и завершать атаки», – отреагировал Сабонис.
8 очков и 13 подборов
Ну новостники. Неужели не додумались, что неплохо бы огласить весь список, или хотя б первое место назвать?
Первое место - Уилт, 227 дабл-даблов подряд.
Ж — журналистика