Мэтт Барнс: «Отсутствие Дуайта Ховарда в Топ-75 – это безумие»

Мэтт Барнс не понимает, как Дуайт Ховард не попал в Топ-75 игроков всех времен.

«Многие не знают, насколько молодой был хорош. Это такое неуважение, с ума сойти.

Я никогда не чувствовал себя более комфортно в защите, зная, что за мной стоит Дуайт. Потому что Дуайт заблокировал бы бросок или жестко сфолил бы. Он всегда улыбался, но на площадке был монстром.

Возможно, в этом есть немного политики. Винс Картер должен быть в Топ-75. Я уверен, что есть и другие люди, о которых я не помню, но отсутствие Дуайта в Топ-75 – это безумие», – сказал бывший игрок .