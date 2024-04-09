Мэтт Барнс: «Отсутствие Дуайта Ховарда в Топ-75 – это безумие»

Теги Мэтт Барнс Дуайт Ховард НБА Баскетбол

Мэтт Барнс не понимает, как Дуайт Ховард не попал в Топ-75 игроков всех времен.

«Многие не знают, насколько молодой Дуайт был хорош. Это такое неуважение, с ума сойти.

Я никогда не чувствовал себя более комфортно в защите, зная, что за мной стоит Дуайт. Потому что Дуайт заблокировал бы бросок или жестко сфолил бы. Он всегда улыбался, но на площадке был монстром.

Возможно, в этом есть немного политики. Винс Картер должен быть в Топ-75. Я уверен, что есть и другие люди, о которых я не помню, но отсутствие Дуайта в Топ-75 – это безумие», – сказал бывший игрок НБА.

 

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