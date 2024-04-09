Чемпионат Франции. «Монако» встретится с «Лиможем»

Теги результаты чемпионат Франции Лимож Монако Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Франции LNB Pro А пройдет один матч.

Лидирующий «Монако» примет «Лимож».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Монако – Лимож
Дата проведения
9 апреля, 21.00, «Салле Гастон Медесен»
Онлайн матча

Положение команд: Монако – 24-4, Париж – 21-7, Виллербан – 20-8, Бурк – 19-8, Нантер – 17-11, Ле-Портель – 16-13, Шоле – 15-13, Сен-Кантен – 14-15, Лимож – 14-14, Страсбур – 13-15, Нанси – 13-15, Ле-Ман – 12-16, Дижон – 12-16, Элан Шалон – 11-17, Гравлин-Дюнкерк – 10-18, Роанн – 9-19, Блуа – 8-19, Метрополитан – 4-24.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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