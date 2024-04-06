Зоран Лукич: «Две разные половины игры получились»

Теги Минск БК Пари Нижний Новгород Зоран Лукич Единая лига ВТБ Баскетбол

Зоран Лукич прокомментировал гостевую победу «НН» над «Минском» – 79:58.

«Две разные половины игры получились. Первая, к сожалению, без контроля игры с мячом, снова наша проблема с непопаданием открытых бросков. Вторая половина – 3 попадания из-за дуги, и игра пошла совсем по-другому.

В оставшихся играх хочу дать возможность молодым игрокам получить игровое время, убедить клуб в том, что на них можно рассчитывать в следующем сезоне. К сожалению, первая половина была катастрофической, даже во второй моментами было много тактических ошибок. Не знаю, насколько это поможет нашему коллективу в оставшихся двух играх», – сказал главный тренер «Нижнего Новгорода».

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