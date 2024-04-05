Чемпионат Турции. «Самсунспор» сразится с «Бодрумспор»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги состоится один матч.

Во встрече аутсайдеров сезона «Самсунспор» примет «Бодрумспор».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Самсунспор – Бодрумспор Дата проведения 5 апреля, 18.00, «İlkadım Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu» Онлайн матча

Положение команд: Анадолу Эфес – 22-3, Фенербахче – 21-3, Бешикташ – 19-5, Каршияка – 17-8, Галатасарай – 13-12, Маниса – 13-12, Петким Спор – 12-13, Дарушафака – 12-13, Тюрк Телеком – 11-14, Бююкчекмедже – 11-14, Бурсаспор – 10-15, Тофаш – 10-15, Бахчешехир – 9-16, Меркезефенди – 9-16, Бодрумспор – 7-18, Самсунспор – 3-22.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.