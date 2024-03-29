Док Риверс предпочел Майкла Джордана Полу Пирсу, когда ему было предложено сделать выбор между игроками НБА разных времен

Теги Майкл Джордан Пол Пирс Док Риверс Милуоки НБА Баскетбол - видео Баскетбол

Док Риверс предпочел Майкла Джордана Полу Пирсу.

Главному тренеру «Милуоки» было предложено сделать выбор между игроками НБА разных времен во время интервью.

Джордан и Пирс, который выступал под руководством именитого тренера, дошли до финала.

Риверс также выбрал Криса Пола в паре с Дэмианом Лиллардом. Ведущая позже пояснила в соцсетях, что интервью записывалось до того, как знаменитый специалист возглавил «Бакс».

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2 комментария
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Да даже мама Пола Пирса, бабуля Пола Пирса и Пол Пирс должны бы выбрать Майкла Джордана в этом споре.
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Пол Пирс бы тоже предпочел Фила Джексона вместо Дока Риверса
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