Док Риверс предпочел Майкла Джордана Полу Пирсу, когда ему было предложено сделать выбор между игроками НБА разных времен
Док Риверс предпочел Майкла Джордана Полу Пирсу.
Главному тренеру «Милуоки» было предложено сделать выбор между игроками НБА разных времен во время интервью.
Джордан и Пирс, который выступал под руководством именитого тренера, дошли до финала.
Риверс также выбрал Криса Пола в паре с Дэмианом Лиллардом. Ведущая позже пояснила в соцсетях, что интервью записывалось до того, как знаменитый специалист возглавил «Бакс».