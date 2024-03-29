Док Риверс предпочел Майкла Джордана Полу Пирсу, когда ему было предложено сделать выбор между игроками НБА разных времен

Док Риверс предпочел Майкла Джордана Полу Пирсу.

Главному тренеру « » было предложено сделать выбор между игроками разных времен во время интервью.

и , который выступал под руководством именитого тренера, дошли до финала.

Риверс также выбрал Криса Пола в паре с Дэмианом Лиллардом. Ведущая позже пояснила в соцсетях, что интервью записывалось до того, как знаменитый специалист возглавил «Бакс».