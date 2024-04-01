Пять игр женского турнира NCAA прошли с неверно нанесенными трехочковыми линиями

Теги NCAA университет Техас Баскетбол

В пяти матчах женского турнира NCAA одна из трехочковых линий была сдвинута.

Инцидент случился в Портленде. Пять из шести региональных матчей прошли с неравномерно нанесенными трехочковыми линиями. Одна из них была отодвинута на 90 сантиметров дальше другой.

«Мне жаль, что приходится это говорить, но многие мои коллеги согласились бы, что подобное возможно только в женском баскетболе. NCAA предстоит еще очень много работы, чтобы исправиться в плане отношения к женщинам. Особенно сейчас, когда турнир стал таким популярным», – прокомментировал ситуацию тренер Техаса.

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