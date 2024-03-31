Онуралп Битим об игре в НБА: «У меня были гораздо лучшие предложения. По деньгам и по клубам. Я мог играть в Евролиге. Но мои цели вели меня сюда»

Теги Чикаго Turkish Airlines EuroLeague Анадолу Эфес Панатинаикос НБА Онуралп Битим Баскетбол

Форвард «Чикаго» Онуралп Битим рассказал о своем пути в НБА.

«Это невероятное чувство. Много раз говорил – это моя детская мечта. Здорово осуществлять свои мечты.

У меня были гораздо лучшие предложения. По деньгам и по клубам. Я мог играть в Евролиге. Но мои цели вели меня сюда.

Что скрывать, это было очень тяжело. Начал на двустороннем контракте. Сломал нос, прошел через первую в жизни операцию. Начало сезона было тяжелейшим, но мне это по плечу. Я не сдаюсь. Всегда следую за мечтой.

Здорово, что я попал в организацию, которая поверила в меня. Фронт-офис, тренерский штаб и, особенно, партнеры по команде. Как только тяжелый отрезок закончился, я почувствовал себя гораздо лучше, все стало проще.

У меня были серьезные переговоры с «Панатинаикосом» и тренером Атаманом. Я работал с ним в «Анадолу Эфесе» и в сборной. Он один из лучших тренеров в Европе, и «Панатинаикос» – один из лучших клубов с европейской истории. Я горжусь, что вызвал их интерес. Не знаю насчет будущего, но сейчас я сосредоточен на «Чикаго» и НБА», – заключил Битим.

Форвард провел 18 игр за «Буллз», набирая 3,9 очка и 1,7 подбора за 12,6 минуты игрового времени.

«Чикаго» подписал с Битимом трехлетний контракт на 4,61 миллиона долларов, который гарантирован на оставшуюся часть этого сезона.

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