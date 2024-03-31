Джейлена Брауна беспокоит небольшая травма левой руки

Джейлен Браун избежал повреждений в матче с «Новым Орлеаном».

В игре с «Пеликанс» защитник «Селтикс» дважды поскальзывался на паркете, демонстрируя признаки болевых ощущений в колене и в запястье левой руки.

«Я в порядке. Небольшое напряжение в спине, но в целом все нормально.

Что касается руки, мне нужно будет пройти обследование после возвращения в Бостон. Она беспокоит меня уже некоторое время», – прокомментировал свое состояние Браун после матча.

Защитник закончил матч против «Нового Орлеана» с 17 очками, 7 подборами, 6 передачами, 1 перехватом и 1 блоком. реализовал 6 из 16 бросков с игры и 3 из 4 трехочковых.

« » одержал победу со счетом 104:92.