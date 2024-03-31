Малик Монк пропустит как минимум 4 недели из-за травмы колена

Защитник «Кингз» Малик Монк получил травму в матче с «Далласом».

По сообщению клуба, Монк получил растяжение медиальной коллатеральной связки правого колена. Игрок пропустит как минимум четыре недели, после чего пройдет повторное обследование.

получил повреждение в результате столкновения с .

Защитник провел 72 матча за « » в сезоне-2023/24, набирая 15,4 очка и 5,1 передачи в среднем. Монк является одним из фаворитов на награду «лучшему шестому игроку».

«Кингз» находятся на 8 месте в Западной конференции с результатом 42-31.