Малик Монк пропустит как минимум 4 недели из-за травмы колена
Защитник «Кингз» Малик Монк получил травму в матче с «Далласом».
По сообщению клуба, Монк получил растяжение медиальной коллатеральной связки правого колена. Игрок пропустит как минимум четыре недели, после чего пройдет повторное обследование.
Малик Монк получил повреждение в результате столкновения с Лукой Дончичем.
Защитник провел 72 матча за «Сакраменто» в сезоне-2023/24, набирая 15,4 очка и 5,1 передачи в среднем. Монк является одним из фаворитов на награду «лучшему шестому игроку».
«Кингз» находятся на 8 месте в Западной конференции с результатом 42-31.