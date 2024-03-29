Тим Леглер о данке Айзейи Джо: «Это мог быть один из наиболее шокирующих моментов относительно ожиданий одноклубников от игрока»

Аналитик ESPN Тим Леглер высоко оценил данк Айзейи Джо.

Данк защитника «Оклахомы» через Джеффа Грина в матче против « » стал лучшим моментом игрового дня .

«Мне кажется, это мог быть один из наиболее шокирующих моментов относительно ожиданий одноклубников от игрока. Это читалось на их лицах. зарабатывает на жизнь тем, что бросает трешки. Ты не ждешь такого от парня, который принял свою роль в команде.

У меня есть друзья, которые болеют за «Сиксерс», он не делал ничего подобного там. И многие из них очень хорошо относились к Айзейе и были сильно расстроены тем, что он покинул команду. Это данк забил последний гвоздь в крышку гроба.

Реакция одноклубников была потрясающей, как будто они никогда не видели ничего подобного от этого парня», – посмеялся Леглер.