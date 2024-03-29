Трэй Янг получил технический фол в матче с «Селтикс». Он восстанавливается после операции и был в повседневной одежде

Трэй Янг получил технический фол в матче с «Селтикс».

Лидер «Атланты» получил технический, когда вышел на площадку, чтобы отпраздновать попадание Деджонте Мюррэя во второй четверти.

Янг восстанавливается после операции на пальце руки и наблюдал за игрой со скамейки в повседневной одежде.

Джейсон Тейтум из «Селтикс» реализовал бонусный штрафной. «Хоукс» в итоге победили в овертайме – 123:122.