Трэй Янг получил технический фол в матче с «Селтикс». Он восстанавливается после операции и был в повседневной одежде

Теги Бостон Атланта НБА Баскетбол - видео Трэй Янг Баскетбол

Трэй Янг получил технический фол в матче с «Селтикс».

Лидер «Атланты» получил технический, когда вышел на площадку, чтобы отпраздновать попадание Деджонте Мюррэя во второй четверти. 

Янг восстанавливается после операции на пальце руки и наблюдал за игрой со скамейки в повседневной одежде.

Джейсон Тейтум из «Селтикс» реализовал бонусный штрафной. «Хоукс» в итоге победили в овертайме – 123:122.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий