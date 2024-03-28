«Партизан» начал матч против «Олимпиакоса» с минуты молчания в память о погибших в «Крокусе»
«Партизан» почтил память жертв теракта в Москве.
Перед началом матча Евролиги между сербским «Партизаном» и греческим «Олимпиакосом» в Белграде состоялась траурная церемония. Была объявлена минута молчания в память о жертвах трагедии.
Вечером 22 марта вооруженные люди атаковали посетителей концерта группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле». По предварительным данным, жертвами теракта стали 143 человека, десятки пострадавших остаются в больницах.