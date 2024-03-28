«Партизан» начал матч против «Олимпиакоса» с минуты молчания в память о погибших в «Крокусе»

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«Партизан» почтил память жертв теракта в Москве.

Перед началом матча Евролиги между сербским  «Партизаном» и греческим «Олимпиакосом» в Белграде состоялась траурная церемония. Была объявлена минута молчания в память о жертвах трагедии.

Вечером 22 марта вооруженные люди атаковали посетителей концерта группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле». По предварительным данным, жертвами теракта стали 143 человека, десятки пострадавших остаются в больницах.

 

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10 комментариев
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Сербы - наши настоящие Братья !
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-10
+19
Ответ Давид Agabekyan
Французы тоже братья? Они тоже минуту молчания устроили
У меня дочка давно с семьёй живёт в Белграде - там не лицемерие, а реальное братское отношения к русским.
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У каждого своя точка зрения, но можно просто констатировать факт - сербы всегда реагируют на события в России, а не ситуативно как некоторые(это не отменяет из чистых помыслов)!
+11
-3
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Уважение.
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+2
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
У меня дочка давно с семьёй живёт в Белграде - там не лицемерие, а реальное братское отношения к русским.
Надо ко всем хорошо относиться, а не врагами считать и обзывать лицемерами, где бы там ваша дочка не жила
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-4
+2
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Враги были, есть и будут. Увы, факт. А чтобы понять соразмерность лицемерия надо как раз поработать с врагами. В нулевые наша компания много работала с компанией из государства, которое издревле враждебно относится к России - из Польши. И я прекрасно знаю уровень их лицемерия ( и реально враждебного отношения к России, проверено многократно). Поэтому ничего кроме бизнеса (с).
Нулевые давно позади, мой опыт куда свежее, например, любой год из последних 3. Враги сидят в другом месте, а за рубежом никто враждебно ни разу не относился по всей Европе. Напротив, у многих иностранцев есть своя история взаимоотношений с нашей страной, с русским языком. Если перестать смотреть враждебный по отношению к людям телек и взглянуть на мир, то всё моментально проясняется
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-5
+2
Спасибо, братушки
+5
-4
+1
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Сербы - наши настоящие Братья !
Французы тоже братья? Они тоже минуту молчания устроили
+5
-5
0
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