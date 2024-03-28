Новак Джокович спрогнозировал выход «Партизана» в «Финал четырех» Евролиги

Теги Turkish Airlines EuroLeague Новак Джокович Олимпиакос Панатинаикос Партизан Монако Баскетбол

Теннисист Новак Джокович сделал прогноз на предстоящий «Финал четырех» Евролиги.

Первая ракетка мира Новак Джокович высказал свое мнение по поводу участников «Финала четырех» Евролиги.

Легендарный сербский теннисист предсказал, что в этом году в Берлине будут играть «Панатинаикос», «Олимпиакос», «Монако» и «Партизан».

Джокович является поклонником баскетбола и ранее появлялся на матчах «Монако», «Партизана» и «Црвены Звезды». Теннисист признавался, что болеет за «Црвену Звезду», но также поддерживает «Партизан».

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