Новак Джокович спрогнозировал выход «Партизана» в «Финал четырех» Евролиги

Теннисист Новак Джокович сделал прогноз на предстоящий «Финал четырех» Евролиги.

Первая ракетка мира Новак Джокович высказал свое мнение по поводу участников «Финала четырех» .

Легендарный сербский теннисист предсказал, что в этом году в Берлине будут играть « », « », « » и «Партизан».

Джокович является поклонником баскетбола и ранее появлялся на матчах «Монако», « » и «Црвены Звезды». Теннисист признавался, что болеет за «Црвену Звезду», но также поддерживает «Партизан».