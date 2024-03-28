Марко Белинелли задумывался о завершении карьеры в прошлом сезоне

Защитник «Виртуса» Марко Белинелли признался, что думал о завершении карьеры.

«Прошлый год был тяжелым. В чемпионате Италии у меня была возможность играть. В Европе – нет. Мне запретили по многим причинам, которые я уважал. Видел, как команда проигрывает, и хотел помочь.

Я думал о завершении карьеры. Кто может заставить меня заниматься этим в 37 лет? Но теперь ситуация изменилась, и я счастлив тем, как все идет», – рассказал .

В сезоне-2023/24 защитник провел 22 матча в чемпионате Италии, набирая 14,3 очка и 2,1 передачи.

Также он провел 30 матчей в . В его активе – 14,2 очка в среднем.

Белинелли провел 13 сезонов в и выиграл титул чемпиона в 2014 году в составе « ».