НБА. «Денвер» примет «Нью-Йорк», «Орландо» сыграет с «Новым Орлеаном» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.

Действующий чемпион « » примет на своем паркете « », который выиграл четыре матча подряд. « » попытается продлить свою победную серию в домашней встрече с « ».

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.