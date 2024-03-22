НБА. «Денвер» примет «Нью-Йорк», «Орландо» сыграет с «Новым Орлеаном» и другие матчи

Теги результаты Атланта Чикаго Даллас Денвер Хьюстон Милуоки Бруклин Нью-Йорк Новый Орлеан Орландо Финикс Сакраменто НБА Вашингтон Юта Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.

Действующий чемпион «Денвер» примет на своем паркете «Нью-Йорк», который выиграл четыре матча подряд. «Орландо» попытается продлить свою победную серию в домашней встрече с «Новым Орлеаном».

НБА

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Сакраменто
Дата проведения
22 марта, 02.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча

Орландо – Новый Орлеан
Дата проведения
22 марта, 02.00, «Amway Center»
Онлайн матча

Милуоки – Бруклин
Дата проведения
22 марта, 03.00, «Fiserv Forum»
Онлайн матча

Хьюстон – Чикаго
Дата проведения
22 марта, 03.00, «Toyota Center»
Онлайн матча

Даллас – Юта
Дата проведения
22 марта, 03.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча

Денвер – Нью-Йорк
Дата проведения
22 марта, 04.00, «Ball Arena»
Онлайн матча

Финикс – Атланта
Дата проведения
22 марта, 05.30, «Footprint Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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8 комментариев
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Статус Дени Авдии в составе "Сакраменто Кингз" на "Вашингтон Уизардз" 21 марта https://wizofawes.com/
Поскользнувшись на ноге Фреда Ванвлита и повредив колено в матче на прошлой неделе в "Тойота-центре" в Хьюстоне, Дени Авдия пропустил три игры подряд, и все они закончились 20-очковым отставанием "Уизардз". Самый продолжительный игрок команды, Дени обеспечивает "Вашингтону" интенсивность, которой просто не существует, когда он неактивен.

Согласно отчету Джоша Роббинса из "Атлетик", опубликованному в среду вечером, Авдия внесен в список сомнительных игроков для игры в четверг. Команда квалифицировала его травму как ушиб правого колена, что является гораздо лучшим результатом неприятного падения, чем того опасались болельщики "Уизардс", когда игра состоялась в прошлый четверг. В этом сезоне Авдия набирает в среднем за карьеру 14 очков за игру.
+5
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+5
Ответ Алекс Баландин
Вперёд Хьюстон!! Очень симпатичная команда ! А турецкий центр будет играть сегодня, кто знает?
У Шенгюна достаточно тяжёлая травма голеностопа, похоже он вылетел до конца регулярки
+3
0
+3
Вперёд Хьюстон!! Очень симпатичная команда ! А турецкий центр будет играть сегодня, кто знает?
+2
0
+2
Ответ mksmv
У Шенгюна достаточно тяжёлая травма голеностопа, похоже он вылетел до конца регулярки
Спасибо!
+1
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+1
у Лейкерс отпуск что-ли
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Пеликанс сложный b2b выпал, выезд проверочка так сказать
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Неплохой матчдэй
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Ответ jakie
у Лейкерс отпуск что-ли
Просто так составлено расписание. последняя игра по времени мск была 19.03 в 5:30 с Атлантой, следующая - 23.03 в 5:30 с Филой.
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