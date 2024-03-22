НБА. «Денвер» примет «Нью-Йорк», «Орландо» сыграет с «Новым Орлеаном» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.
Действующий чемпион «Денвер» примет на своем паркете «Нью-Йорк», который выиграл четыре матча подряд. «Орландо» попытается продлить свою победную серию в домашней встрече с «Новым Орлеаном».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 22 марта, 02.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 22 марта, 02.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 22 марта, 03.00, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 22 марта, 03.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 22 марта, 03.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 22 марта, 04.00, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 22 марта, 05.30, «Footprint Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Поскользнувшись на ноге Фреда Ванвлита и повредив колено в матче на прошлой неделе в "Тойота-центре" в Хьюстоне, Дени Авдия пропустил три игры подряд, и все они закончились 20-очковым отставанием "Уизардз". Самый продолжительный игрок команды, Дени обеспечивает "Вашингтону" интенсивность, которой просто не существует, когда он неактивен.
Согласно отчету Джоша Роббинса из "Атлетик", опубликованному в среду вечером, Авдия внесен в список сомнительных игроков для игры в четверг. Команда квалифицировала его травму как ушиб правого колена, что является гораздо лучшим результатом неприятного падения, чем того опасались болельщики "Уизардс", когда игра состоялась в прошлый четверг. В этом сезоне Авдия набирает в среднем за карьеру 14 очков за игру.