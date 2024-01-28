Чемпионат Греции. «Панатинаикос» в гостях сыграет с «Аполлоном», «Арис» сойдется с «Колоссосом»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата греческой лиги пройдут два матча.
«Панатинаикос» в гостях сыграет с «Аполлоном», «Арис» сойдется с «Колоссосом».
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 28 января, 18.15, «Sala Alexandreio Melathron Nikos Galis»
- Дата проведения
- 28 января, 21.15, «Kleisto Gymnastirio Apollona Patras»
Положение команд: Панатинаикос – 15-0, Олимпиакос – 14-2, Перистери – 10-6, Промитеас – 9-7, Арис – 8-7, ПАОК – 7-9, АЕК – 7-9, Колоссос – 6-9, Марусси – 5-11, Лаврион – 5-11, Кардицас – 5-11, Аполлон – 3-12.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.