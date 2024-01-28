Чемпионат Греции. «Панатинаикос» в гостях сыграет с «Аполлоном», «Арис» сойдется с «Колоссосом»

Теги результаты Арис Панатинаикос чемпионат Греции Аполлон Патрас Колоссос Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата греческой лиги пройдут два матча.

«Панатинаикос» в гостях сыграет с «Аполлоном», «Арис» сойдется с «Колоссосом».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Арис – Колоссос
Дата проведения
28 января, 18.15, «Sala Alexandreio Melathron Nikos Galis»
Онлайн матча

Аполлон Патрас – Панатинаикос
Дата проведения
28 января, 21.15, «Kleisto Gymnastirio Apollona Patras»
Онлайн матча

Положение команд: Панатинаикос – 15-0, Олимпиакос – 14-2, Перистери – 10-6, Промитеас – 9-7, Арис – 8-7, ПАОК – 7-9, АЕК – 7-9, Колоссос – 6-9, Марусси – 5-11, Лаврион – 5-11, Кардицас – 5-11, Аполлон – 3-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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