Чемпионат Греции. «Панатинаикос» в гостях сыграет с «Аполлоном», «Арис» сойдется с «Колоссосом»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата греческой лиги пройдут два матча.

« » в гостях сыграет с «Аполлоном», « » сойдется с «Колоссосом».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Арис – Колоссос Дата проведения 28 января, 18.15, «Sala Alexandreio Melathron Nikos Galis» Онлайн матча

Положение команд: Панатинаикос – 15-0, Олимпиакос – 14-2, – 10-6, Промитеас – 9-7, Арис – 8-7, ПАОК – 7-9, АЕК – 7-9, Колоссос – 6-9, Марусси – 5-11, Лаврион – 5-11, Кардицас – 5-11, Аполлон – 3-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.