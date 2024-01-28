Чемпионат Турции. «Каршияка» сыграет с «Анадолу Эфесом», «Тофаш» встретится с «Меркезефенди»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут три матча.

«Каршияка» сыграет с «Анадолу Эфесом», «Тофаш» встретится с «Меркезефенди».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Бодрумспор – Тюрк Телеком Дата проведения 28 января, 15.30, «Muğla Menteşe Kapalı Spor Salonu» Онлайн матча

Положение команд: Анадолу Эфес – 15-2, Фенербахче – 15-3, – 14-4, Каршияка – 11-6, Маниса – 10-8, Галатасарай – 9-9, – 9-9, Дарушафака – 8-9, Тюрк Телеком – 7-10, Тофаш – 7-10, – 7-11, Бурсаспор – 7-11, Бююкчекмедже – 7-11, Меркезефенди – 6-10, Бодрумспор – 4-11, Самсунспор – 3-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.