Чемпионат Турции. «Каршияка» сыграет с «Анадолу Эфесом», «Тофаш» встретится с «Меркезефенди»

Теги результаты Анадолу Эфес чемпионат Турции Тюрк Телеком Каршияка Тофаш Меркезефенди Бодрумспор Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут три матча.

«Каршияка» сыграет с «Анадолу Эфесом», «Тофаш» встретится с «Меркезефенди».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Бодрумспор – Тюрк Телеком
Дата проведения
28 января, 15.30, «Muğla Menteşe Kapalı Spor Salonu»
Онлайн матча

Каршияка – Анадолу Эфес
Дата проведения
28 января, 18.00, «Каршияка Арена»
Онлайн матча

Тофаш – Меркезефенди
Дата проведения
28 января, 20.30, «Tofaş Spor Salonu»
Онлайн матча

Положение команд: Анадолу Эфес – 15-2, Фенербахче – 15-3, Бешикташ – 14-4, Каршияка – 11-6, Маниса – 10-8, Галатасарай – 9-9, Петким Спор – 9-9, Дарушафака – 8-9, Тюрк Телеком – 7-10, Тофаш – 7-10, Бахчешехир – 7-11, Бурсаспор – 7-11, Бююкчекмедже – 7-11, Меркезефенди – 6-10, Бодрумспор – 4-11, Самсунспор – 3-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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