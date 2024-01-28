Стеф Карри: «Сегодня в судейских решениях не было никакой последовательности. Эти разговоры постоянно происходят, особенно против «Лейкерс»

Теги Голден Стэйт Лейкерс НБА Стефен Карри Баскетбол

Стеф Карри низко оценил работу судей в домашнем поражении от «Лейкерс» (144:145).

«Эти разговоры постоянно происходят, особенно против «Лейкерс». Ну да, у них всегда будет много штрафных бросков. Еще в прошлом сезоне у них был какой-то невероятный отрыв по штрафным.

Сегодня в судейских решениях не было никакой последовательности, и это самое обидное. Либо дайте игрокам решать в концовках, либо одинаково интерпретируйте одни и те же нарушения. Я сам попал, наверное, в три ситуации за матч, когда свистка не должно было быть, и «Лейкерс» получили незаслуженные штрафные. А когда мы в нападении, судьи, наоборот, не видят контакт или смотрят в другую сторону по какой-то причине.

И когда в одном конкретном матче получаешь абсолютно противоположные свистки – это самое обидное», – заявил Карри на пресс-конференции.

«Уорриорз» 16 раз встали на линию штрафных, «Лейкерс» – 43. У Карри три штрафных броска за 43 минуты на паркете.

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27 комментариев
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Бросайте меньше трешек - больше идите под кольцо - будет больше штрафа. Все. Ну и собсно наличие Уиггинса и Куминги в краске против Дэвиса и Леброна как бы намекает на то что там будет тяжко останавливать чисто
+20
-8
+12
Может он еще и посетует на заслоны в движении, которые судьи почему-то пропускают ? Ан нет, че то молчит, странно.
+18
-10
+8
Ответ Илья Петров
Карри ходит под кольцо и ничего не получает, хватит мантру свою с трехами повторять. У вас там одна методичка на весь фанатский сектор ЛАЛ? )
что насчет хоккейных заслонов Осла скажешь? особенно в ОТ
+10
-5
+5
Ответ AJ
Может он еще и посетует на заслоны в движении, которые судьи почему-то пропускают ? Ан нет, че то молчит, странно.
Это когда Кевону судьи фол придумали?
+8
-3
+5
Как же ловко мистер Карри молчит о бесконечных заслонах в движении после которых он так легко бросает открытые трешки или постоянных безнаказаных ударах в голову
+15
-11
+4
Ответ Xell
Товарищи это все хорошо. А что у вас с защитой? М. Пропустили 145очков от всего лишь Лейкерс)) У которых еще и трешки не летели. Неуд.
здесь нужно бы добавить, что ЛАЛ гении защиты, Вандо, Дэвис, Леброн... просто засушили ГС на 144 очках.
+6
-2
+4
Ответ Lost
Уморительные теории заговора. НБА - это частная лига принадлежащя миллиардерам владельцам команд(у лейкерс самые нищие владеьцы потому что это их единственый бизнес) Адам сильвер комиссионер лиги и все остальные вплоть до судей это наемные рабочие которым платят зарплату. По логике верунов в теорию судейского заговора все 30 владельцев в лиге коллективно в сговоре покровительствуют Лейкерсам)))
Леброн и Лейкерс самые популярные, соответственно лиге выгодно чтоб они выигрывали. Если не получается, то они сами помогут, хотя бы до стадии плей офф)
+3
-1
+2
Ответ armageddon123456
Бросайте меньше трешек - больше идите под кольцо - будет больше штрафа. Все. Ну и собсно наличие Уиггинса и Куминги в краске против Дэвиса и Леброна как бы намекает на то что там будет тяжко останавливать чисто
Пару недель назад ГС играли с Мемфисом и выбросили на 23 трёшки меньше, чем Гриззли. А 2-очковых попыток, напротив, у ГС было на 27 больше.
В итоге Мемфис пробил 40 штрафных, а Уорриорз 10. Что нужно было сделать в той игре Уорриорз, чтобы хотя бы в три раза меньше штрафных пробить, чем монстрам краски из Мемфиса?
+1
0
+1
Просто ГСВ фолили, а ЛАЛ нет
+9
-9
0
Из 35 бросков , 21 попытка трешки у Карри! У Клэя из 24 бросков , 17 попыток трешки! Даже у Грина из 9 бросков , 4 трешки ! Единственный кто лезет под кольцо это Куминга , да это факт и всё! Карри начал лезть под кольцо только когда Девис уже хромал и не мог двигаться , иначе было бы 30 трешек , и то там контакта никогда не было
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Нужно смотреть соотношение количества проходов и штрафных. Почти уверен что там процент будет примерно один для обеих команд.
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Ответ Илья Петров
что за Осел? Что за хоккейные заслоны? про Леброна что ли, который всех безнаказанно вечно швыряет во все стороны. Что скажешь за не свистнутые фолы в одну сторону и выдуманные фолы на Дэвисе и Рассе в другую сторону, в конце 4 четверти. Просто, никакого ОТ и быть не должно было.
Комментарий удален модератором
Ответ *MVP*
Комментарий удален модератором
типичный фэн ЛАЛ, прибежать всех обосрать и убежать в закат )) 👋👋
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Ответ Илья Петров
Карри ходит под кольцо и ничего не получает, хватит мантру свою с трехами повторять. У вас там одна методичка на весь фанатский сектор ЛАЛ? )
У карри в этом сезоне 5.5 штрафных в среднем, у Леброна тоже. Хм, кто же из них чаще ходит под кольцо? Но не свистят почему-то Стефу, а не Леброну уже лет как 10
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Ответ Иван Кужилин
У карри в этом сезоне 5.5 штрафных в среднем, у Леброна тоже. Хм, кто же из них чаще ходит под кольцо? Но не свистят почему-то Стефу, а не Леброну уже лет как 10
так свистите Леброну, свистите Карри, хоть какая то логика будет. Нет Ривз, Расс...
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Ответ Xell
Чушь. Мне ж говорили что Лал только со штрафных забивают и что у них проблемы в атаке, а тут аж 145как то)) Чудно. Еще говорили Грин хорош в защите. Не вижу, только руками машет)
Читал, что ЛАЛ суперзащитная команда. Просто всех высушивают защитой. Даже с судейским защитным кратбланшем отзащащались на 144 очка. Всего лишь против пулялок, казалось закрой дугу и делов то.
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