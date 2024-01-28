Стеф Карри: «Сегодня в судейских решениях не было никакой последовательности. Эти разговоры постоянно происходят, особенно против «Лейкерс»

Стеф Карри низко оценил работу судей в домашнем поражении от «Лейкерс» (144:145).

«Эти разговоры постоянно происходят, особенно против « ». Ну да, у них всегда будет много штрафных бросков. Еще в прошлом сезоне у них был какой-то невероятный отрыв по штрафным.

Сегодня в судейских решениях не было никакой последовательности, и это самое обидное. Либо дайте игрокам решать в концовках, либо одинаково интерпретируйте одни и те же нарушения. Я сам попал, наверное, в три ситуации за матч, когда свистка не должно было быть, и «Лейкерс» получили незаслуженные штрафные. А когда мы в нападении, судьи, наоборот, не видят контакт или смотрят в другую сторону по какой-то причине.

И когда в одном конкретном матче получаешь абсолютно противоположные свистки – это самое обидное», – заявил Карри на пресс-конференции.

«Уорриорз» 16 раз встали на линию штрафных, «Лейкерс» – 43. У Карри три штрафных броска за 43 минуты на паркете.