Стеф Карри: «Сегодня в судейских решениях не было никакой последовательности. Эти разговоры постоянно происходят, особенно против «Лейкерс»
Стеф Карри низко оценил работу судей в домашнем поражении от «Лейкерс» (144:145).
«Эти разговоры постоянно происходят, особенно против «Лейкерс». Ну да, у них всегда будет много штрафных бросков. Еще в прошлом сезоне у них был какой-то невероятный отрыв по штрафным.
Сегодня в судейских решениях не было никакой последовательности, и это самое обидное. Либо дайте игрокам решать в концовках, либо одинаково интерпретируйте одни и те же нарушения. Я сам попал, наверное, в три ситуации за матч, когда свистка не должно было быть, и «Лейкерс» получили незаслуженные штрафные. А когда мы в нападении, судьи, наоборот, не видят контакт или смотрят в другую сторону по какой-то причине.
И когда в одном конкретном матче получаешь абсолютно противоположные свистки – это самое обидное», – заявил Карри на пресс-конференции.
«Уорриорз» 16 раз встали на линию штрафных, «Лейкерс» – 43. У Карри три штрафных броска за 43 минуты на паркете.
В итоге Мемфис пробил 40 штрафных, а Уорриорз 10. Что нужно было сделать в той игре Уорриорз, чтобы хотя бы в три раза меньше штрафных пробить, чем монстрам краски из Мемфиса?