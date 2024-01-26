Тайриз Халибертон о попадании в старт на МВЗ: «Моим коллегам, СМИ и болельщикам: без вас ничего бы не получилось»

Теги Индиана НБА Тайриз Халибертон Баскетбол

Тайриз Халибертон выйдет в старте Восточной конференции на Матче всез звезд.

«Я в стартовой пятерке на Матче звезд... Сижу и пытаюсь все это осознать. Словно я не должен был тут оказаться, но проделанная работа дала свои плоды.

Моим коллегам, СМИ и болельщикам: без вас ничего бы не получилось. С нетерпением жду свой новый перфоманс в Инди. С любовью0️⃣💙», – написал Халибертон на своей странице в соцсети.

Халибертон – первый игрок «Пэйсерс» со времен Пола Джорджа (2016), который выйдет в стартовой пятерке на Матче звезд. Халибертон и Джордж – двое из четырех игроков «Пэйсерс», которые когда-либо были попадали в старт на МВЗ. Двумя другими были Джермейн О’Нил и Реджи Миллер.

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