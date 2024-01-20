Тайриз Халибертон в восьмой раз в карьере сделал 15+ передач без потерь. Это третий показатель в истории
Тайриз Халибертон в матче против «Портленда» сделал 17 передач без потерь.
Разыгрывающий «Индианы» в восьмой раз в карьере сделал в одном матче 15+ передач, не совершив ни одной потери.
23-летний Халибертон занимает третье место в истории НБА по количеству таких матчей. Лидером по этому показателю является Джон Стоктон (14), разыгрывающий «Голден Стэйт» Крис Пол – второй (10).
Матч проиграли, передачки не помогли. А дело в том, что Стоктон, например, очень неплохим защитником был, хоть и беляш. И пахал как Папа Карло. Крыс Пол - тоже выдающийся пойнт-гард, реальный сценарист и дирижёр своих команд, практически играющий тренер. Пока что Хали до этих двух - очень далеко, хотя статистика - да, классная. Есть надежда, что он будет прогрессировать, все-таки мозги и амбиции у него есть.
Делать вывод, что Калрайл как тренер не знает, что такое защита - это очень странно.
Какие мысли и планы у него по поводу нынешнего рисунка игры клуба - это действительно большой вопрос. Возможно, хочет окончательно выжать максимум из игроков в нападении и на эту основу начать накладывать защитные схемы.