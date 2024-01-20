Тайриз Халибертон в восьмой раз в карьере сделал 15+ передач без потерь. Это третий показатель в истории

Теги Индиана Крис Пол НБА Джон Стоктон Тайриз Халибертон Баскетбол

Тайриз Халибертон в матче против «Портленда» сделал 17 передач без потерь.

Разыгрывающий «Индианы» в восьмой раз в карьере сделал в одном матче 15+ передач, не совершив ни одной потери.

23-летний Халибертон занимает третье место в истории НБА по количеству таких матчей. Лидером по этому показателю является Джон Стоктон (14), разыгрывающий «Голден Стэйт» Крис Пол – второй (10).

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17 комментариев
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недолго похоже жить рекордам)
+34
-1
+33
Ответ Артур Артур
С одной стороны рекорд, а с другой стороны поражение от далеко не самого сильного Портленда
Бэк2бэк после победы в Сакраменто + первый матч команды в обновлённом составе, ничего страшного
+14
0
+14
Ответ MrFrost
Если не вдаваться в нюансы, то можно сказать что это круто. НО, как отмечают не попой смотрящие, большая часть передачь - это мусор, который никого толком не выводит на открытый бросок, а другая часть в быстрых отрывах. в моём понимании главная заслуга хали - это его продуманность, которая позволяет читерить передачи с минимумом потерь. Ну и партнёры молодцы, которые с его не самых замысловатых скидок попадают. Крч, игра без души. Эра цифрового баскета, йопта. можете минусить))
Я - болельщик Индианы, и хоть мне хочется, чтобы Халибертон был супер-игроком, вынужден во многом согласиться с постом. Статистика выдающаяся, а результат сомнительный. Поэтому ставлю плюс.
Матч проиграли, передачки не помогли. А дело в том, что Стоктон, например, очень неплохим защитником был, хоть и беляш. И пахал как Папа Карло. Крыс Пол - тоже выдающийся пойнт-гард, реальный сценарист и дирижёр своих команд, практически играющий тренер. Пока что Хали до этих двух - очень далеко, хотя статистика - да, классная. Есть надежда, что он будет прогрессировать, все-таки мозги и амбиции у него есть.
+13
-3
+10
Ответ Андрей 13
Статистика говорит, что этот парень играет правильно. И к тому же сверхдальнюю треху может шмальнуть. Будущее лиги.
стата говорит, что с Макконнелом в старте они пропускают настолько меньше, что команда уже шла бы в топе на Востоке, если б Халибертон играл 15 минут со скамейки)
+11
-2
+9
Если не вдаваться в нюансы, то можно сказать что это круто. НО, как отмечают не попой смотрящие, большая часть передачь - это мусор, который никого толком не выводит на открытый бросок, а другая часть в быстрых отрывах. в моём понимании главная заслуга хали - это его продуманность, которая позволяет читерить передачи с минимумом потерь. Ну и партнёры молодцы, которые с его не самых замысловатых скидок попадают. Крч, игра без души. Эра цифрового баскета, йопта. можете минусить))
+17
-13
+4
Ответ wizards
стата говорит, что с Макконнелом в старте они пропускают настолько меньше, что команда уже шла бы в топе на Востоке, если б Халибертон играл 15 минут со скамейки)
Проблема не только в Халибертоне, не гоните
+5
-1
+4
С одной стороны рекорд, а с другой стороны поражение от далеко не самого сильного Портленда
+4
-1
+3
Ответ wizards
стата говорит, что с Макконнелом в старте они пропускают настолько меньше, что команда уже шла бы в топе на Востоке, если б Халибертон играл 15 минут со скамейки)
Макконел всегда круто подменяет основных разыгрывающих) всю свою карьеру)
+2
0
+2
Ответ MrFrost
Если не вдаваться в нюансы, то можно сказать что это круто. НО, как отмечают не попой смотрящие, большая часть передачь - это мусор, который никого толком не выводит на открытый бросок, а другая часть в быстрых отрывах. в моём понимании главная заслуга хали - это его продуманность, которая позволяет читерить передачи с минимумом потерь. Ну и партнёры молодцы, которые с его не самых замысловатых скидок попадают. Крч, игра без души. Эра цифрового баскета, йопта. можете минусить))
А зачем скидкам обязательно быть замысловатыми? Хали играет просто - чуть партнёр приоткрылся, получает мяч самым простым пасом. И это просто замечательно!
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+1
Франчайзище 💪🏽
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-2
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Ответ Артур Артур
С одной стороны рекорд, а с другой стороны поражение от далеко не самого сильного Портленда
Скамейка матч провалила:Матурин, Топпин, Макконнелл - 4 очка на троих
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Ответ gfif13
Есть подозрение, что с Карлайлом, который не большое внимание уделяет защите, прямо скажем, этого может не случиться
Карлайл традиционно уделял пристальное внимание защите. Я не понимаю пока его схемы в Индиане, но в его тренерских навыках построения защиты сомневаться глупо. Давайте подождем…
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Ответ Spit@ma
Карлайл традиционно уделял пристальное внимание защите. Я не понимаю пока его схемы в Индиане, но в его тренерских навыках построения защиты сомневаться глупо. Давайте подождем…
Насчёт "всегда" - не знаю, но третий сезон в Индиане - точно нет.
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Ответ gfif13
Есть подозрение, что с Карлайлом, который не большое внимание уделяет защите, прямо скажем, этого может не случиться
Отец-основатель самой защищающейся команды 21 века Детройт Пистонс первой половины 00-ых - это Рик Карлайл.
Делать вывод, что Калрайл как тренер не знает, что такое защита - это очень странно.
Какие мысли и планы у него по поводу нынешнего рисунка игры клуба - это действительно большой вопрос. Возможно, хочет окончательно выжать максимум из игроков в нападении и на эту основу начать накладывать защитные схемы.
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