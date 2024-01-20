Тайриз Халибертон в восьмой раз в карьере сделал 15+ передач без потерь. Это третий показатель в истории

Тайриз Халибертон в матче против «Портленда» сделал 17 передач без потерь.

Разыгрывающий «Индианы» в восьмой раз в карьере сделал в одном матче 15+ передач, не совершив ни одной потери.

23-летний занимает третье место в истории по количеству таких матчей. Лидером по этому показателю является (14), разыгрывающий «Голден Стэйт» – второй (10).