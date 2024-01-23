Тайриз Халибертон пропустит еще три матча из-за травмы

Тайриз Халибертон пропустит около недели из-за травмы.

Главный тренер объявил, что защитник не сыграет против «Денвера», «Филадельфии» и «Финикса». Все встречи пройдут в Индианаполисе.

Карлайл отметил, что не усугубил свое повреждение, но организация хочет перестраховаться.

8 января Халибертон получил растяжение мышцы задней поверхности бедра. Плеймейкер должен был пропустить минимум две недели, но после обмена Паскаля Сиакама решил принять участие в первой игре камерунца за «Пэйсерс». После этого Халибертон пропустил игру с «Санз», а теперь не поможет своей команде еще в трех встречах.

Ожидается, что Халибертон примет участие в матче против «Мемфиса» в воскресенье.