Тайриз Халибертон пропустит еще три матча из-за травмы

Теги травмы Индиана Рик Карлайл НБА Тайриз Халибертон Баскетбол

Тайриз Халибертон пропустит около недели из-за травмы.

Главный тренер Рик Карлайл объявил, что защитник не сыграет против «Денвера», «Филадельфии» и «Финикса». Все встречи пройдут в Индианаполисе.

Карлайл отметил, что Халибертон не усугубил свое повреждение, но организация хочет перестраховаться.

8 января Халибертон получил растяжение мышцы задней поверхности бедра. Плеймейкер должен был пропустить минимум две недели, но после обмена Паскаля Сиакама решил принять участие в первой игре камерунца за «Пэйсерс». После этого Халибертон пропустил игру с «Санз», а теперь не поможет своей команде еще в трех встречах.

Ожидается, что Халибертон примет участие в матче против «Мемфиса» в воскресенье.

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