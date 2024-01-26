Пэт Райли – Уэйду: «Ты был лучшим игроком на драфте. Ты выделялся, Дуэйн, ты доминировал»

Теги Майами Дуэйн Уэйд Пэт Райли НБА университет Кентукки университет Маркетт Баскетбол

Пэт Райли вспомнил момент, когда увидел в Дуэйне Уэйде будущую суперзвезду.

«Ты был самым подходящим вариантом, лучшим игроком для нас на тот момент. И да, я тоже считал тебя лучшим игроком на драфте.

В то время мы были в отчаянии. Хотя у нас и были Кэрон [Батлер], Эдди [Джонс], Брайан [Грант].

Я увидел тебя в Милуоки, мы играли с «Бакс». Я был на беговой дорожке или на велосипеде, не помню, а там показывали твой матч. Кручу педали, ты там тоже потеешь. И я увидел нечто особенное. Говорю так, потому что величие заметно. Ты выделялся, Дуэйн, ты доминировал», – поделился президент «Майами» в подкасте Дуэйна Уэйда.

В сезоне-2002/03 «Хит» шли с результатом 20-53. Перед матчем с «Милуоки» Райли увидел встречу университета Маркетт, за который выступал Дуэйн Уэйд, с университетом Кентукки в финале «Среднего Запада» NCAA. В той игре будущий 5-й номер драфта НБА набрал 29 очков, сделал 11 подборов, 11 передач, 4 блок-шота и перехват, реализовал 9 из 14 с игры и вывел свою команду в «Финал четырех».

3 комментария
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Мог бы быть лучшим игроком на многих драфтах безусловно. С учетом возраста тем более. Но не на драфте Леброна, при всем уважении.
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Ответ Chris "Birdman" Andersen
Мог бы быть лучшим игроком на многих драфтах безусловно. С учетом возраста тем более. Но не на драфте Леброна, при всем уважении.
Просто обида у старика Пэта на Леброшу
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Ответ Chris "Birdman" Andersen
Мог бы быть лучшим игроком на многих драфтах безусловно. С учетом возраста тем более. Но не на драфте Леброна, при всем уважении.
Возможно он имел ввиду оставшиеся варианты. Леброн без вариантов был первым номером драфта.
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