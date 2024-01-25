Уэс Ансельд-младший покинул пост главного тренера «Вашингтона» и перейдет на должность во фронт-офисе
Уэс Ансельд-младший покинул пост главного тренера «Уизардс».
48-летний специалист продолжит работать во фронт-офисе клуба в качестве консультанта.
Сегодня «Уизардс» назначат временно исполняющего обязанности главного тренера, а в межсезонье начнут поиск замены.
Ансельд возглавил «Вашингтон» в июле 2021 года, подписав контракт на четыре года. За два с лишним сезона результат тренера составил 77–130 (37,2%).
Нужна встряска.
Уэс, к сожалению, ничего нового в этом сезоне не показал - команда играет плохо, Кузма перестал стабильно набирать 20 очков, а Пул как не слушает указания тренера, так и продолжает свой марафон идиотизма.