Уэс Ансельд-младший покинул пост главного тренера «Вашингтона» и перейдет на должность во фронт-офисе

Теги НБА Вашингтон Уэс Ансельд-младший Баскетбол

Уэс Ансельд-младший покинул пост главного тренера «Уизардс».

48-летний специалист продолжит работать во фронт-офисе клуба в качестве консультанта.

Сегодня «Уизардс» назначат временно исполняющего обязанности главного тренера, а в межсезонье начнут поиск замены.

Ансельд возглавил «Вашингтон» в июле 2021 года, подписав контракт на четыре года. За два с лишним сезона результат тренера составил 77–130 (37,2%).

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6 комментариев
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Тут над составом нужно задуматься, средний возраст 50 лет )) тренер возможно и не при чем )
Нужна встряска.
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Здесь проблема в скаутинге и выборах на драфте. Все эти Кисперты, Авдии, Дэвисы это, в лучшем случае, вторые скрипки, а не игроки способные решать задачу выхода в ПО. А ведь речь о баскетболистах, выбранных в топ 15
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теперь ещё бы в другом Вашингтоне поменять тренера!
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Забавно, как тихо прошел уход тренера Вашингтона, и как громко - уход тренера Бакс)

Уэс, к сожалению, ничего нового в этом сезоне не показал - команда играет плохо, Кузма перестал стабильно набирать 20 очков, а Пул как не слушает указания тренера, так и продолжает свой марафон идиотизма.
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Давно уже менять что-то
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Попытается получить толк от джордана пула немного подругому))
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