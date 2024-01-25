Уэс Ансельд-младший покинул пост главного тренера «Вашингтона» и перейдет на должность во фронт-офисе

Уэс Ансельд-младший покинул пост главного тренера «Уизардс».

48-летний специалист продолжит работать во фронт-офисе клуба в качестве консультанта.

Сегодня «Уизардс» назначат временно исполняющего обязанности главного тренера, а в межсезонье начнут поиск замены.

возглавил « » в июле 2021 года, подписав контракт на четыре года. За два с лишним сезона результат тренера составил 77–130 (37,2%).