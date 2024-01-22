Грегг Попович о прогрессе Вембаньямы: «Можно представить, что при таком росте и отсутствии большой задницы его легко продавить. Теперь он понимает, что нужно делать»

Грегг Попович рассказал, в чем сильнее всего прибавил Виктор Вембаньяма.

«Первое просто логично. Его знания о самом баскетболе, о том, как играют здесь, в , – скорости, физическая составляющая игры. Он не имел представления о том, кто против него защищается или против кого защищается он сам. Кроме того, что видел этих игроков на видеозаписях. Многое непонятно, пока не выйдешь против них на паркет. Так что каждый вечер – это обучение в этом плане, чтобы понять, кто его оппоненты.

Но, если говорить более конкретно, он стал гораздо лучше воспринимать контакт. Вы можете себе представить, что при таком росте и отсутствии большой задницы его легко продавить. В начале года такое случалось, но теперь он понимает, что нужно делать, чтобы удержать позицию и дать судье возможность для свистка.

Последнее – он только начинает понимать своих товарищей по команде, которых никогда в жизни не видел. Начинает соображать, как может им помочь, или где ему нужно быть на площадке, или кто находится на площадке вместе с ним. На это требуется немного времени, но он хорошо справляется с этой задачей», – рассказал Попович.