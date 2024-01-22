Журналист Уэс Голдберг: «Джимми Батлер – это суперзвезда в плей-офф, но не в регулярке»

Теги Майами НБА Джимми Батлер Баскетбол

Обозреватель «Майами» считает, что команде нужен звездный игрок в регулярке.

«У «Майами» есть одна проблема. Джимми Батлер – это суперзвезда в плей-офф, но не в регулярке. И «Хит» нужна супервезда в регулярном чемпионате. У нас такого нет. Но у каждой команды, которая претендует на плей-офф на Востоке, есть такой игрок.

Паоло Банкеро лучше Джимми Батлера в регулярке. И я не пытаюсь высказать какое-то непопулярное мнение. Мне кажется, что тут даже спорить не о чем. Франц Вагнер, возможно, лучше в регулярке, чем Джимми Батлер.

Батлер может быть этой суперзвездой, но только раз в 10 дней. Вот и все. И я не знаю, что делать «Майами». Потому что команде нужно, чтобы ее лучший игрок, действительно был ее лучшим игроком!» – поделился журналист Уэс Голдберг в подкасте Locked On Heat.

34-летний Батлер набирает в среднем 21,1 очка, 5 подборов, 4,4 передачи и 1,1 перехвата при 48,3% с игры. «Майами» (24-19) с тремя поражениями кряду идет шестым на Востоке.

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну то есть он итак тащит околонулевой состав, в ПО выдает мегарежим и в конце игры уже ходит еле еле, но этого мало. Не надо усилять команду, надо дать пинка Джимбо, чтобы он побыстрее растратил свои последние ресурсы, так победим.
+5
-1
+4
Всё как всегда из года в год, Хит после череды травм к матчу всех звезд подходят в определенной яме игровой и физической пытаясь выжать максимум из ролевиков…. Что то выцаганят сейчас к дедлайну и начнут потихоньку набирать ход
+2
0
+2
Ответ Pomor191
Мне только одному кажется, что Джимбо готов скоро свалить в контендер, ибо дело не в нём, а в том, что Пэт провалил 2 года на рынке и Хит играют ужасающе? Батлер явно не хочет тянуть на себе больше Хит и всеми силами это показывает: или берёте серьёзных игроков: разыгрывающего и снайпера, или отпускайте меня в ЛАЛ, Оклу, Миннесоту... Получите что то, пока ещё я чего то стою...
Батлер все последние сезоны в регулярке играет в энергосберегающем режиме и прокатывает ее на нейтралке. Между "Батлер не блещет в регулярке" и "Батлер - супергерой плэйофф" есть прямая взаимосвязь. Годков Джимбо уже много и все сложнее держать уровень на 2 фронтах. Особенно, когда знаешь, что в постсизоне будет гарантированное месиво с Милуоки или Бостоном и там понадобится отдать все, что есть.)
+1
0
+1
В Хит всё ужасно. Три посл.игры это мрак и безнадёга
0
0
0
Ответ Pomor191
Мне только одному кажется, что Джимбо готов скоро свалить в контендер, ибо дело не в нём, а в том, что Пэт провалил 2 года на рынке и Хит играют ужасающе? Батлер явно не хочет тянуть на себе больше Хит и всеми силами это показывает: или берёте серьёзных игроков: разыгрывающего и снайпера, или отпускайте меня в ЛАЛ, Оклу, Миннесоту... Получите что то, пока ещё я чего то стою...
Его уже давно пора менять, пока он хоть какую-то ценность представляет.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий