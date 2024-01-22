Журналист Уэс Голдберг: «Джимми Батлер – это суперзвезда в плей-офф, но не в регулярке»

Обозреватель «Майами» считает, что команде нужен звездный игрок в регулярке.

«У «Майами» есть одна проблема. – это суперзвезда в плей-офф, но не в регулярке. И «Хит» нужна супервезда в регулярном чемпионате. У нас такого нет. Но у каждой команды, которая претендует на плей-офф на Востоке, есть такой игрок.

Паоло Банкеро лучше Джимми Батлера в регулярке. И я не пытаюсь высказать какое-то непопулярное мнение. Мне кажется, что тут даже спорить не о чем. Франц Вагнер, возможно, лучше в регулярке, чем Джимми Батлер.

Батлер может быть этой суперзвездой, но только раз в 10 дней. Вот и все. И я не знаю, что делать «Майами». Потому что команде нужно, чтобы ее лучший игрок, действительно был ее лучшим игроком!» – поделился журналист Уэс Голдберг в подкасте Locked On Heat.

34-летний Батлер набирает в среднем 21,1 очка, 5 подборов, 4,4 передачи и 1,1 перехвата при 48,3% с игры. « » (24-19) с тремя поражениями кряду идет шестым на Востоке.