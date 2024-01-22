Журналист Мэтт Мур: «Руководители НБА с интересом ждут, как «Майами» будет разбираться с контрактной ситуацией Джимми Батлера»

«Майами» предстоит разбираться контрактной ситуацией Джимми Батлера.

Звездный защитник имеет опцию игрока на сезон-25/26 на 52 миллиона долларов.

«Руководители НБА с интересом ждут, как « » будет разбираться с контрактной ситуацией , который имеет опцию игрока на последний сезон», – информирует обозреватель Action Network Мэтт Мур.

По ходу сезона-25/26 лидеру «Хит» исполнится 36 лет. В управленческих кругах лиги интересуются, как поступит клуб, когда Батлер станет доступен для продления контракта.