Журналист Мэтт Мур: «Руководители НБА с интересом ждут, как «Майами» будет разбираться с контрактной ситуацией Джимми Батлера»
«Майами» предстоит разбираться контрактной ситуацией Джимми Батлера.
Звездный защитник имеет опцию игрока на сезон-25/26 на 52 миллиона долларов.
«Руководители НБА с интересом ждут, как «Майами» будет разбираться с контрактной ситуацией Джимми Батлера, который имеет опцию игрока на последний сезон», – информирует обозреватель Action Network Мэтт Мур.
По ходу сезона-25/26 лидеру «Хит» исполнится 36 лет. В управленческих кругах лиги интересуются, как поступит клуб, когда Батлер станет доступен для продления контракта.
Леброн и Стеф, я в курсе, да. Вот и посмотрим, насколько ценят Джимбо