Журналист Мэтт Мур: «Руководители НБА с интересом ждут, как «Майами» будет разбираться с контрактной ситуацией Джимми Батлера»

Теги Майами НБА Джимми Батлер Баскетбол

«Майами» предстоит разбираться контрактной ситуацией Джимми Батлера.

Звездный защитник имеет опцию игрока на сезон-25/26 на 52 миллиона долларов. 

«Руководители НБА с интересом ждут, как «Майами» будет разбираться с контрактной ситуацией Джимми Батлера, который имеет опцию игрока на последний сезон», – информирует обозреватель Action Network Мэтт Мур.

По ходу сезона-25/26 лидеру «Хит» исполнится 36 лет. В управленческих кругах лиги интересуются, как поступит клуб, когда Батлер станет доступен для продления контракта.

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3 комментария
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Глобально - будут ли Хит продлевать Джимми на абсолютный максимум в 36? Это и правда сложный вопрос - но кто заслужил, если не он?
Леброн и Стеф, я в курсе, да. Вот и посмотрим, насколько ценят Джимбо
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на 3 года , где 3 - опция команды. идеально для всех
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