Ивица Зубац вспомнил свой переход в «Клипперс»: «Самый легкий обмен в истории»

Ивица Зубац рассказал о своем обмене из «Лейкерс» в «Клипперс».

«Я был в Бостоне, они позвонили мне за 15 минут до дедлайна, Мэджик и Роб говорят: «Мы тебя обмениваем. Спасибо за все», бла-бла-бла. Я прервал: «Просто скажите мне, куда я перехожу», и они ответили, что « ». Ладно, я в городе остался, меня это устраивает. Сказали, что Марчина Гортата только что «Клипперс» отчислили, и я получу игровое время. Искренне благодарен, что отправили в команду, где я не буду сидеть на скамейке.

Мы должны были играть в Бостоне. Я посмотрел расписание «Клипперс»: они играют в Индианаполисе, а завтра будут в Бостоне. Я даже отель не менял. Сыграл в Бостоне, вернулся в Лос-Анджелес, в тот же дом, все то же самое. Самый легкий обмен в истории», – поделился в подкасте одноклубника Пола Джорджа.