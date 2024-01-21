Ивица Зубац вспомнил свой переход в «Клипперс»: «Самый легкий обмен в истории»

Теги Клипперс Лейкерс НБА Ивица Зубац Баскетбол

Ивица Зубац рассказал о своем обмене из «Лейкерс» в «Клипперс».

«Я был в Бостоне, они позвонили мне за 15 минут до дедлайна, Мэджик и Роб говорят: «Мы тебя обмениваем. Спасибо за все», бла-бла-бла. Я прервал: «Просто скажите мне, куда я перехожу», и они ответили, что «Клипперс». Ладно, я в городе остался, меня это устраивает. Сказали, что Марчина Гортата только что «Клипперс» отчислили, и я получу игровое время. Искренне благодарен, что отправили в команду, где я не буду сидеть на скамейке.

Мы должны были играть в Бостоне. Я посмотрел расписание «Клипперс»: они играют в Индианаполисе, а завтра будут в Бостоне. Я даже отель не менял. Сыграл в Бостоне, вернулся в Лос-Анджелес, в тот же дом, все то же самое. Самый легкий обмен в истории», – поделился Зубац в подкасте одноклубника Пола Джорджа.

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4 комментария
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Действительно даже забот с переездом не было
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Да, я помню.
Джерри Уэст вроде тогда был консультантом клипперс и сказал что не мог поверить что лейкерс сами зубаца предложили))))
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Для Клипперс согласиться на то предложение Лейкерс тоже было самым легким решением. Они и не думали, что такое возможно, потому и не пытались никому этого Мускалу впарить, тем более за молодого перспективного центра ЛАЛ.
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