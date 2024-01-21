Леброн Джеймс: «Мама говорит: «Сижу с сыном и смотрю по телевизору на своего внука». Чуть не прослезился»
Леброн Джеймс поделился трогательным семейным моментом.
«Невероятно! Моя мама, сидящая рядом со мной, только что сказала: «Знаешь, как это потрясающе! Я сижу здесь с сыном и смотрю по телевизору на своего внука. В это мгновение понимаю, насколько мне повезло». Чуть не прослезился», – написал Джеймс на своей странице в соцсети.
Вчера Бронни Джеймс за 25 минут отметился 7 очками, 5 передачами и 4 подборами против университета Аризона Стэйт (67:82). У университета Южной Калифорнии четыре поражения кряду.
Маме повезло, всем мамам счастья ❤️