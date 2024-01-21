Леброн Джеймс: «Мама говорит: «Сижу с сыном и смотрю по телевизору на своего внука». Чуть не прослезился»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Баскетбол

Леброн Джеймс поделился трогательным семейным моментом.

«Невероятно! Моя мама, сидящая рядом со мной, только что сказала: «Знаешь, как это потрясающе! Я сижу здесь с сыном и смотрю по телевизору на своего внука. В это мгновение понимаю, насколько мне повезло». Чуть не прослезился», – написал Джеймс на своей странице в соцсети.

Вчера Бронни Джеймс за 25 минут отметился 7 очками, 5 передачами и 4 подборами против университета Аризона Стэйт (67:82). У университета Южной Калифорнии четыре поражения кряду.

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2 комментария
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Тут есть чем гордиться, и как бы кто не относился к Леброну, но он феномен, и если сын последует по его стопам, тот это будет красивая история и династия.
Маме повезло, всем мамам счастья ❤️
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А почему бы им 3 не сделать как в НБА?
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