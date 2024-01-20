Тим Хардуэй: «Культура «Хит» началась с Кита Аскинса. Его майка должна быть под сводами арены»

Тим Хардуэй вспомнил, откуда пошел термин «Культура «Майами».

«Многие люди не знают, но Пэту Райли очень нравилось, как Кит Аскинс работает на тренировках каждый день. Что он привнес в команду, так это свой характер и свой профессионализм. Его майка должна быть под сводами арены. Так что да, «Культура «Хит» – это Кит Аскинс. Все началось с него, и все остальные последовали за ним.

Я искренне считаю, что все началось в сезоне-1996/97 с Кита [Аскинса], Алонзо Моурнинга, меня, Вошона Ленарда, Дэна Марли, Айзека Остина и Пи Джей Брауна. Люди забыли о том, что действительно произошло с 1996 по 1999 год», – заявил .

Кит Аскинс провел все 9 сезонов карьеры в « ». В 486 матчах регулярки его статистика составляла в среднем 3,8 очка и 2,9 подбора при 40,1% с игры.