Тим Хардуэй: «Культура «Хит» началась с Кита Аскинса. Его майка должна быть под сводами арены»

Теги Майами НБА Тим Хардуэй Баскетбол

Тим Хардуэй вспомнил, откуда пошел термин «Культура «Майами».

«Многие люди не знают, но Пэту Райли очень нравилось, как Кит Аскинс работает на тренировках каждый день. Что он привнес в команду, так это свой характер и свой профессионализм. Его майка должна быть под сводами арены. Так что да, «Культура «Хит» – это Кит Аскинс. Все началось с него, и все остальные последовали за ним.

Я искренне считаю, что все началось в сезоне-1996/97 с Кита [Аскинса], Алонзо Моурнинга, меня, Вошона Ленарда, Дэна Марли, Айзека Остина и Пи Джей Брауна. Люди забыли о том, что действительно произошло с 1996 по 1999 год», – заявил Хардуэй.

Кит Аскинс провел все 9 сезонов карьеры в «Майами». В 486 матчах регулярки его статистика составляла в среднем 3,8 очка и 2,9 подбора при 40,1% с игры.

5 комментариев
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А что действительно произошло? Побили сплошь дисквалифицированных Никсов разок, потом им же всасывали три года подряд, потом кризис, перестройка, и наконец появился Вейд и все такое.
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+7
Ответ Maturmalai
А что действительно произошло? Побили сплошь дисквалифицированных Никсов разок, потом им же всасывали три года подряд, потом кризис, перестройка, и наконец появился Вейд и все такое.
Эм, он я так понимаю немного о другом говорит.
Культура Хит как бы состоит в том, что все должны пахать и соблюдать дисциплину и что порядок бьёт класс и так далее.
+8
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+7
Маями в лиге с 88-го, в составе начинали 10 новичков, трое из которых играли в старте, вспомню всего одного - Ронни Сайкли, крепыш в центре. самый первый будущий суперстар подъехал с драфта 89’ под 4-м номером - Гленн Райс.
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+5
Ответ Maturmalai
А что действительно произошло? Побили сплошь дисквалифицированных Никсов разок, потом им же всасывали три года подряд, потом кризис, перестройка, и наконец появился Вейд и все такое.
а что там было, не помню, Старкс и Ларри Джонсон руки распускали?
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Ответ джинн
Эм, он я так понимаю немного о другом говорит. Культура Хит как бы состоит в том, что все должны пахать и соблюдать дисциплину и что порядок бьёт класс и так далее.
Хиты брали свои чемпионства с суперзвездными составами, так что это скорее про порядок-и-класс бьет класс-без-порядка или порядок-без-класса.
А ранние Райливские Хиты - просто калька с его же Никсов. И как оказалось - менее удачная. Так что не знаю, что там был за хит культюр такой.
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