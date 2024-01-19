«Оклахома» создает лучшие возможности для 3-очковых и реализует их с лучшей точностью в лиге
BBall Index представил рейтинг команд НБА по 3-очковым броскам.
На плоскости горизонтально коллективы расположены по качеству бросков из-за дуги, вертикально – по общей командной точности.
Игроки «Оклахомы» находят лучшие возможности для броска из-за дуги и показывают лучшую их реализацию в НБА. «Майами» совершает «плохие» броски издали, но выдает точность в 39%. «Торонто», который второй в НБА по качеству 3-очковых попыток, показывает реализацию ниже средней по лиге.