«Оклахома» создает лучшие возможности для 3-очковых и реализует их с лучшей точностью в лиге

Теги Майами Торонто НБА Оклахома-Сити Баскетбол

BBall Index представил рейтинг команд НБА по 3-очковым броскам.

На плоскости горизонтально коллективы расположены по качеству бросков из-за дуги, вертикально – по общей командной точности.

Игроки «Оклахомы» находят лучшие возможности для броска из-за дуги и показывают лучшую их реализацию в НБА. «Майами» совершает «плохие» броски издали, но выдает точность в 39%. «Торонто», который второй в НБА по качеству 3-очковых попыток, показывает реализацию ниже средней по лиге.

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6 комментариев
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Что значит «качество бросков»🧐
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Спустя десяток лет до Оклахомы наконец то доехал трехочковый баскетбол. Вот настолько много пространства создает ШГА для своих чуваков. Ну и партнеры конечно не подводят, даже Гидди швыряет 35%, а у ДжейДаба в последний месяц вообще какие-то абсурдные цифры реализации.
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ШГА вроде и в прошлом сезоне кучу открытых трех для тиммейтов генерировал, просто попадали тогда так себе, а в этом году внезапно у всех полетело, даже Дорт, который, помнится, сугубо защитным ролевиком был с деревянными руками, нынче 42.5% на 4.6 попыток имеет.
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Интересно. Теперь понятно, к чему стремится Раякович, осталось научиться бросать.
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Им нужны эти эффективные трехочковые броски, чтобы компенсировать их ограниченные возможности по подбору мяча.
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