«Вашингтон» 45 лет подряд не может добраться до отметки в 50 побед за сезон
«Вашингтон» сегодня в гостях уступил «Нью-Йорку» – 109:113.
Это 33-е поражение для «Уизардс» в 40 матчах сезона. Таким образом, столичный клуб уже не сможет добраться до отметки в 50 побед за сезон.
Последний раз организация выигрывала 50 или более матчей в регулярке в сезоне-1978/79 – 45 лет назад.
Удивительный факт еще и в том, что они в тот год не взяли 50 побед, 44 - это , если не ошибаюсь, минимальная цифра для чемпионов нба