«Вашингтон» 45 лет подряд не может добраться до отметки в 50 побед за сезон

Теги НБА Вашингтон Баскетбол

«Вашингтон» сегодня в гостях уступил «Нью-Йорку» – 109:113.

Это 33-е поражение для «Уизардс» в 40 матчах сезона. Таким образом, столичный клуб уже не сможет добраться до отметки в 50 побед за сезон.

Последний раз организация выигрывала 50 или более матчей в регулярке в сезоне-1978/79 – 45 лет назад.

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17 комментариев
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солидно, всем болотам болото) здесь только мостовой или йозе марино могут помочь
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Ответ Марсель Объелся
В какой еще стране/лиге будет такая отвратительная столичная команда. Единственная
Герта
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В какой еще стране/лиге будет такая отвратительная столичная команда. Единственная
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+11
Ответ Сибирский Паренек
Ну за 45-то лет у Герты были проходы в Еврокубки. Да и она не единственная команда Берлина, если я правильно понял, о чем топикстартер
Ну 46 лет назад Вашингтон кубок нба брал, Герта такое почти сто лет назад делала

Удивительный факт еще и в том, что они в тот год не взяли 50 побед, 44 - это , если не ошибаюсь, минимальная цифра для чемпионов нба
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+8
Ответ Грозовая Тень
Герта
Ну за 45-то лет у Герты были проходы в Еврокубки. Да и она не единственная команда Берлина, если я правильно понял, о чем топикстартер
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Ответ Марсель Объелся
В какой еще стране/лиге будет такая отвратительная столичная команда. Единственная
Потому что если речь не про единственную столичную команду, то, например, в Лондоне их отвратительных наберется немало
+3
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+3
Еще вчера был шанс, а сегодня нет. Как все быстро меняется
+1
0
+1
Ответ Марсель Объелся
В какой еще стране/лиге будет такая отвратительная столичная команда. Единственная
В Турции. Анкарагюджю даже вопреки спортивному принципу по решению президента протаскивали в высшую лигу, чтобы в ней был клуб из столицы. Выигрывали чемпионат они только один раз в далеком 1949 году. В последние лет 50 даже в тройке ни разу не были.
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распустить!)))
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Я тогда родился :)
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Ответ Сибирский Паренек
Потому что если речь не про единственную столичную команду, то, например, в Лондоне их отвратительных наберется немало
Я ж вроде написал что единственная
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Ответ Марсель Объелся
В какой еще стране/лиге будет такая отвратительная столичная команда. Единственная
В Австралии столичной команды в высшей лиге вообще нет.
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Ответ Марсель Объелся
Я ж вроде написал что единственная
Ну тогда да, даже Оттава поинтересней
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Ответ Грозовая Тень
Герта
Там Юнион сейчас есть, который в еврокубках.
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Ответ quznez
В Австралии столичной команды в высшей лиге вообще нет.
Ну там и столица далеко не крупнейший город с населением меньше 400 тысяч.
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