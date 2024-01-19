«Вашингтон» 45 лет подряд не может добраться до отметки в 50 побед за сезон

«Вашингтон» сегодня в гостях уступил «Нью-Йорку» – 109:113.

Это 33-е поражение для «Уизардс» в 40 матчах сезона. Таким образом, столичный клуб уже не сможет добраться до отметки в 50 побед за сезон.

Последний раз организация выигрывала 50 или более матчей в регулярке в сезоне-1978/79 – 45 лет назад.