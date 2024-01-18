Премьер-лига. Женщины. УГМК уступил «Надежде», курское «Динамо» обыграло в гостях «Спарту энд К» и возглавило таблицу
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги состоялись четыре матча.
Оренбургская «Надежда» одержала победу над екатеринбургским УГМК, курское «Динамо» обыграло в гостях «Спарту энд К» и возглавило турнирную таблицу.
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Премьер-лига
Динамо Новосибирск – Нефтяник – 74:67 (25:16, 15:20, 15:14, 19:17)
ДИНАМО Н: Кузьмич, Елисеева (обе – 14), Заряжко (12), Тейлор (11).
НЕФТЯНИК: Хамитова (16 + 7 подборов), Пачурина (15 + 8 подборов), Матвеева (14 + 6 подборов + 6 передач).
18 января. 15:00
Надежда – УГМК – 70:66 (14:16, 19:24, 22:17, 15:9)
НАДЕЖДА: Беверли (15 + 6 подборов), Томпсон (14 + 13 подборов), Игнатова (12 + 6 подборов + 5 передач).
УГМК: Попова (16), Крайишник (12 + 11 подборов), Уокер (10 + 7 подборов).
18 января. 17:00
Спарта энд К – Динамо Курск – 63:77 (20:10, 13:24, 18:22, 12:21)
СПАРТА: Позднякова (17), Кузнецова (13 + 5 подборов + 5 передач).
ДИНАМО К: Штанько (16 + 8 подборов), Амукамара (13), Торнтон, Фролкина (обе – 12).
18 января. 18:00
Ника – Динамо Москва – 81:77 (32:19, 18:30, 18:10, 13:18)
НИКА: Холмс, Федорова (обе – 17), Нуритдинова (11 + 9 передач).
ДИНАМО М: Михайлова (18), Бородина (17 + 10 подборов), Паневина (10).
18 января. 18:30
Положение команд: Динамо Курск – 16-2, УГМК – 15-3, МБА – 15-3, Надежда – 12-6, Ника – 9-8, Енисей – 9-9, Самара – 9-10, Спарта энд К – 5-13, Нефтяник – 4-14, Динамо Новосибирск – 4-14, Динамо Москва – 1-17.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.