Зак Лоу: «Клипперс» будут очень активны перед дедлайном. Удивлюсь, если они сейчас не обсуждают с «Нетс» обмен Финни-Смита или Ройса О’Нила»
Эксперт ESPN назвал позицию, которую «Клипперс» хотят усилить перед дедлайном.
«Клипперс» все еще присматриваются. Думаю, они будут очень активны перед дедлайном. Напомню, они играют почти в смол-бол, когда Кавай нет на паркете. Кавай сейчас четверку играет.
Думаю, что они будут присматриваться к форвардам, способным играть и на третьем номере, и на четвертом. Буду удивлен, если между «Нетс» и «Клипперс» не идут переговоры о Дориане Финни-Смите или Ройсе О’Ниле», – заявил эксперт в своем подкасте.