Зак Лоу: «Клипперс» будут очень активны перед дедлайном. Удивлюсь, если они сейчас не обсуждают с «Нетс» обмен Финни-Смита или Ройса О’Нила»

Теги Клипперс Бруклин НБА Зак Лоу Баскетбол

Эксперт ESPN назвал позицию, которую «Клипперс» хотят усилить перед дедлайном.

«Клипперс» все еще присматриваются. Думаю, они будут очень активны перед дедлайном. Напомню, они играют почти в смол-бол, когда Кавай нет на паркете. Кавай сейчас четверку играет.

Думаю, что они будут присматриваться к форвардам, способным играть и на третьем номере, и на четвертом. Буду удивлен, если между «Нетс» и «Клипперс» не идут переговоры о Дориане Финни-Смите или Ройсе О’Ниле», – заявил эксперт в своем подкасте.

3 комментария
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Ответ Fungus_Amongus
Ройс О’Нил ростом 6’4". Совсем не то, что нужно Клипперс. Финни-Смит не идеальный, но все равно очень хороший вариант, если есть возможность его получить не потеряв пик 2030 и важных игроков ротации, то надо брать.
Ройс 6’6, не знаю что может быть у Клипперс для Брукли, опять перспективного Теренса Мэна торговать будут)
+5
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+3
Ройс О’Нил ростом 6’4". Совсем не то, что нужно Клипперс. Финни-Смит не идеальный, но все равно очень хороший вариант, если есть возможность его получить не потеряв пик 2030 и важных игроков ротации, то надо брать.
+3
-2
+1
Финни-Смит в ПО во времена Далласа был второй самый полезный игрок после Луки. Идеальная опция. Но Бруклин его за мешок картошки точно не отдаст.
+1
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