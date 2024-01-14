Хавьер Паскуаль после тяжелой победы над «Автодором»: «Контролировали матч, но в какой-то момент начали играть на болельщиков»

Теги Зенит Автодор Хавьер Паскуаль Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу над «Автодором».

«Во-первых, желаю «Автодору» всего самого хорошего и благодарю их за эту игру, они проделали отличную работу. Правда в том, что мы хорошо начали этот матч, в первые 13-15 минут контролировали матч. Но после этого в какой-то момент начали играть немного на болельщиков, с ненужными передачами, сложными бросками… Мы не были эффективными и дали «Автодору» вернуться в игру.

В начале третьей четверти просто исчезли из игры и в защите, и в нападении. Мы были плохи на обеих половинах паркета. Но в третьей четверти начали нащупывать игру, начали играть хорошо, вернулся настрой. В конце концов, 2-3 момента позволили нам победить. Так что нужно быть удовлетворенными результатом и продолжать в том же духе. Но точно нужно играть лучше в следующем матче», – сказал Паскуаль.

«Зенит» дома в напряженной концовке переиграл «Автодор» (86:85), отыграв «-5» за последние 40 секунд.

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