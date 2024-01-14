Джейлен Браун: «Становлюсь лучше и лучше с каждым годом и не думаю, что этот процесс остановится в ближайшее время»

Теги Бостон НБА Джейлен Браун Баскетбол

Джейлен Браун выразил уверенность, что продолжает прогрессировать.

«Чувствую, что становлюсь лучше и лучше с каждым годом, и не думаю, что этот процесс остановится в ближайшее время», – заявил Браун после победы над «Хьюстоном».

В матче с «Рокетс» атакующий защитник за 28 минут отметился 32 очками, 6 подборами, 2 передачами, 2 перехватами и 2 блок-шотами. Браун реализовал 11 из 15 с игры и 6 из 10 с линии.

В сезоне-2023/24 заключивший летом соглашение на 5 лет и 300 млн долларов Браун набирает в среднем 23,4 очка, 5,2 подбора и 3,5 передачи при 49,6% с игры и 36,7% из-за дуги.

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