Име Удока о своей карьере «Бостоне»: «Дело не сделано. Я подвел многих. Говорю об игроках, тренерах и всех остальных, на кого это повлияло»

Теги Бостон Хьюстон Име Удока НБА Баскетбол

Име Удока назвал, о чем жалеет больше всего после ухода из «Бостона».

Главный тренер «Хьюстона» Име Удока перед своей первой игрой в Бостоне после того, как его отстранили от работы на сезон-2022/23 за интимную связь с сотрудницей организации и в итоге сняли с должности тренера «Селтикс», сказал, что он так и не завершил работу, для которой его наняли.

«Дело не сделано, – начал Удока, повторив знаменитую фразу Кобе Брайанта. – Отношения, которые были построены, люди, на которых ты повлиял. Это самое главное, о чем я думаю.

За год у меня сложилось много взаимоотношений, и, очевидно, всегда хочется получить шанс вновь выступить с тем же составом, с которым, как ты чувствуешь, сможешь развиваться и расти. Значит, я подвел людей. Говорю об игроках, тренерах и всех остальных, на кого это повлияло.

Это мой основной посыл – я подвел многих. Но мы все обсудили, я виделся с ними летом и регулярно общался. Это пройденный этап», – объяснил Удока на пресс-конференции.

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1 комментарий
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В общем сам виноват, но это не отменяет тот факт, что могло все сложится круто в Бостоне как для него, так и для команды.
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