Чемпионат Италии. «Кремона» против «Тренто»

Теги результаты чемпионат Италии Ваноли Кремона Тренто Баскетбол

Сегодня в рамках регулярки итальянской Серии А состоится один матч.

«Кремона» примет «Тренто».

Чемпионат Италии 

Регулярный чемпионат

Ваноли Кремона – Тренто
Дата проведения
13 января, 22.30, «Palasport Mario Radi»
Онлайн матча

Положение команд: Брешия – 11-4, Венеция – 11-4, Виртус – 10-5, Тренто – 9-6, Милан – 9-6, Реджо-Эмилия – 9-6, Наполи – 9-6, Пистоя – 8-7, Ваноли Кремона – 7-8, Скафати – 7-8, Варезе – 6-9, Дертона – 6-9, Динамо Сассари – 6-9, Виктория Либертас – 5-10, Тревизо – 4-11, Бриндизи – 3-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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