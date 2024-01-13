Чемпионат Италии. «Кремона» против «Тренто»
Сегодня в рамках регулярки итальянской Серии А состоится один матч.
«Кремона» примет «Тренто».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 13 января, 22.30, «Palasport Mario Radi»
Положение команд: Брешия – 11-4, Венеция – 11-4, Виртус – 10-5, Тренто – 9-6, Милан – 9-6, Реджо-Эмилия – 9-6, Наполи – 9-6, Пистоя – 8-7, Ваноли Кремона – 7-8, Скафати – 7-8, Варезе – 6-9, Дертона – 6-9, Динамо Сассари – 6-9, Виктория Либертас – 5-10, Тревизо – 4-11, Бриндизи – 3-12.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.