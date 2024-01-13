Эмил Райкович: «Наши встречи с «Локо» всегда очень интересны. Не стоит ожидать чего-то другого и на этот раз»

Эмил Райкович поделился ожиданиями от матча с «Локо» в Лиге ВТБ.

Главный тренер ожидает, что две команды покажут интересный баскетбол.

«Наши встречи с « » всегда очень интересны, не стоит ожидать чего-то другого и на этот раз. Наши соперники сохранили ядро состава и прежнюю систему, они прогрессируют по ходу сезона. Как всегда, целью будет, прежде всего, соответствовать их уровню жесткости и контролировать подбор.

Мы должны заранее установить собственный игровой ритм и сохранять концентрацию на протяжении всего матча», – сказал .