Эмил Райкович: «Наши встречи с «Локо» всегда очень интересны. Не стоит ожидать чего-то другого и на этот раз»

Теги ЦСКА Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Эмил Райкович Баскетбол

Эмил Райкович поделился ожиданиями от матча с «Локо» в Лиге ВТБ.

Главный тренер ЦСКА ожидает, что две команды покажут интересный баскетбол.

«Наши встречи с «Локо» всегда очень интересны, не стоит ожидать чего-то другого и на этот раз. Наши соперники сохранили ядро состава и прежнюю систему, они прогрессируют по ходу сезона. Как всегда, целью будет, прежде всего, соответствовать их уровню жесткости и контролировать подбор.

Мы должны заранее установить собственный игровой ритм и сохранять концентрацию на протяжении всего матча», – сказал Райкович.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий