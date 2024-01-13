Сергей Елевич: «ЦСКА сделает выводы из последних неудач в матчах с «Локо»

Сергей Елевич оценил расклад сил перед матчем Лиги ВТБ «Локо» – ЦСКА.

По мнению заслуженного тренера России, армейцы способны взять реванш после трех подряд поражений во встречах с краснодарским клубом.

«ЦСКА – клуб амбициозный, и они не должны все время попадать в зону турбулентности. Мое твердое убеждение – они сделают выводы из тех неудач. Матч‑то получиться должен. Все ждут этой встречи. Бутончик, то есть игра, должен в этом матче раскрыться.

Не хочу прогнозировать, кто кого может победить, но не сомневаюсь, что мы увидим очень хороший матч. Здесь сложно говорить о преимуществах соперников друг перед другом: команды равные по силе, равная, упорная борьба и ожидается. Но ЦСКА уступал «Локомотиву» в последних матчах по той причине, что краснодарцы находили ключ к защитным действиям соперника, что и помогало им победить.

Мне очень нравится, что в «Локомотиве» ключевые роли играют российские баскетболисты. При этом краснодарцы сами их воспитали в своей баскетбольной академии. Там 4-5 таких игроков, за которыми я с удовольствием наблюдаю. Очень важно, что им доверяют. Думаю, что « » в этом отношении на правильном пути. Такого классного четвертого номера, как , я просто не видел. Какое у него техническое оснащение! И его именно наши тренеры подготовили», – заявил Елевич.