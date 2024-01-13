Кармело Энтони – Стефу Карри: «Если только ты не думаешь о Шарлотт, оставайся в «Голден Стэйт». Получи свою законную статую»

Теги Шарлотт Кармело Энтони Голден Стэйт НБА Баскетбол

Кармело Энтони желает, чтобы Стеф Карри провел всю карьеру в «Голден Стэйт».

«Я не хочу видеть его в другой майке. Он как Тим Данкан. Если только он не вернется в Шарлотт, в родной дом...

Доводи дело до конца, Стеф, если только ты не думаешь о Шарлотт. Я понятия не имею, как там обстоят дела, но точно знаю, что в Бэй-Эриа ты как родной. Оставайся там. Получи свою законную статую», – сделал послание Энтони в эфире своего подкаста.

 

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Карри - Кармэле: #####, ## ###, #######, #######.
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