Стивен Джексон: «Рон Артест был лучшим двусторонним игроком НБА в наше время»

Теги Метта Уолд Пис Стивен Джексон НБА Баскетбол

Стивен Эй Джексон назвал Метту Сэндифорд-Артеста лучшим двусторонним игроком НБА.

«Если вы спросите бывших игроков, которые спокойно относятся к Рону, они скажут, что он был лучшим двусторонним игроком, когда мы были в лиге. Другие просто не могли принять то, каким образом он выражал свою любовь к баскетболу.

120 килограммов, за два метра, очень умен. Получает мяч под кольцом – никто не может с ним справиться. А бигмэну не хватит скорости, чтобы тягаться с Роном.

В лиге в то время считали, что в «посте» на нем либо фолить, либо можно уже прибавлять два очка. А на своей половине Рон просто мог убрать твоего лучшего игрока с матча. В буквальном смысле. И он делал это на протяжении нескольких лет», – поделился бывший игрок НБА в подкасте Forgotten Seasons.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий