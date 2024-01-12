Стивен Джексон: «Рон Артест был лучшим двусторонним игроком НБА в наше время»

Стивен Эй Джексон назвал Метту Сэндифорд-Артеста лучшим двусторонним игроком НБА.

«Если вы спросите бывших игроков, которые спокойно относятся к Рону, они скажут, что он был лучшим двусторонним игроком, когда мы были в лиге. Другие просто не могли принять то, каким образом он выражал свою любовь к баскетболу.

120 килограммов, за два метра, очень умен. Получает мяч под кольцом – никто не может с ним справиться. А бигмэну не хватит скорости, чтобы тягаться с Роном.

В лиге в то время считали, что в «посте» на нем либо фолить, либо можно уже прибавлять два очка. А на своей половине Рон просто мог убрать твоего лучшего игрока с матча. В буквальном смысле. И он делал это на протяжении нескольких лет», – поделился бывший игрок в подкасте Forgotten Seasons.