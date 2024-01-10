Карл-Энтони Таунс: «Друзья всегда играют против друзей жестче, потому что на кону гордость, право на хвастовство и подколы»

Теги Клипперс Миннесота НБА Пол Джордж Карл-Энтони Таунс Баскетбол

Карл-Энтони Таунс объяснил, как относится к соперничеству со своими друзьями.

«Он прав в том, что друзья всегда играют против друзей жестче, потому что на кону гордость, на кону право на хвастовство и подколы.

Не говорю, что я прямо мечтаю играть против Пи [Пола Джорджа]. Но каждая игра значит для нас очень много. Конечно, мне не терпится увидеть Пи, не терпится посмеяться о разных вещах, посоревноваться с ним.

Я, честно говоря, даже не знал, что мы играем на этой неделе. Стараюсь не забегать далеко вперед: кто бы ни был завтрашним соперником, именно на этом я и сосредоточен», – рассказал Таунс в подкасте форварда «Клипперс» Пола Джорджа.

«Миннесота» примет «парусников» в воскресенье, 14 января.

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Феерический бред.
+1
-1
0
Ответ noke
Феерический бред.
У всех есть своё мнение. В детстве когда играли футбол всегда лупил по ногам одного из близких друга. Он был нападающий, я защитник и из-за этого мы часто пересекались. Когда он меня обыгрывал у меня не было другого выбора чем бить по ногам и я всегда так и делал. Но после игры никто не держал обиду.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий