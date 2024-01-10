Карл-Энтони Таунс: «Друзья всегда играют против друзей жестче, потому что на кону гордость, право на хвастовство и подколы»

Карл-Энтони Таунс объяснил, как относится к соперничеству со своими друзьями.

«Он прав в том, что друзья всегда играют против друзей жестче, потому что на кону гордость, на кону право на хвастовство и подколы.

Не говорю, что я прямо мечтаю играть против Пи [ ]. Но каждая игра значит для нас очень много. Конечно, мне не терпится увидеть Пи, не терпится посмеяться о разных вещах, посоревноваться с ним.

Я, честно говоря, даже не знал, что мы играем на этой неделе. Стараюсь не забегать далеко вперед: кто бы ни был завтрашним соперником, именно на этом я и сосредоточен», – рассказал в подкасте форварда « » Пола Джорджа.

« » примет «парусников» в воскресенье, 14 января.