«Индиана» готова расстаться с Бадди Хилдом

«Индиана» выслушивает предложения по Бадди Хилду.

Об этом информирует инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер.

В сентябре сообщалось, что сторонам не удалось прийти к соглашению в переговорах по новому контракту. «Пэйсерс» и договорились, что организация попытается обменять его в другую команду. «Индиане» не удалось найти подходящий вариант до начала сезона, и 31-летний снайпер начал сезон в составе команды из Индианаполиса.

В 35 матчах регулярки Хилд набирает в среднем 12,7 очка и 3,2 подбора при 43,4% с игры и 37,8% из-за дуги (7,5 попытки)