«Индиана» готова расстаться с Бадди Хилдом

Теги Индиана НБА Бадди Хилд Баскетбол

«Индиана» выслушивает предложения по Бадди Хилду.

Об этом информирует инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер.

В сентябре сообщалось, что сторонам не удалось прийти к соглашению в переговорах по новому контракту. «Пэйсерс» и Хилд договорились, что организация попытается обменять его в другую команду. «Индиане» не удалось найти подходящий вариант до начала сезона, и 31-летний снайпер начал сезон в составе команды из Индианаполиса.

В 35 матчах регулярки Хилд набирает в среднем 12,7 очка и 3,2 подбора при 43,4% с игры и 37,8% из-за дуги (7,5 попытки)

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4 комментария
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У Бадди в этом сезоне почти 20 млн личка, вряд ли он согласился бы на снижение. С учетом того, что Индиана очень хочет к Халибертону найти суперзвезду, можно попробовать его контракт с пиками и Тернером обменять на кого то. Только на рынке никого зимой не будет, и похоже, что летом Хилд будет свободным агентом
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кто куда а он в лул уже в 3 миллионный раз)
п.с посмотрел все новости о нём и первые слухи аж с июля 21 года🙃
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По ежегодной традиции в ЛАЛ)
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