Джейсон Тейтум о гонке за MVP: «Меня искренне больше не интересует этот вопрос. Хочу вернуться в финал и стать чемпионом»

Джейсон Тейтум признался, что его не интересует награда самому ценному игроку.

«Знаете, мне кажется, что меня искренне больше не интересует этот вопрос. Я многого добился в этой лиге, и сейчас нахожусь на той стадии, когда хочу преодолеть ранее недоступный мне рубеж.

Хочу вернуться в финал, хочу помочь нам выиграть титул. То, что я делаю, может и не принесет мне звание MVP, но надеюсь, поможет нам стать лучшей командой в НБА. Если люди это понимают, я ценю это, но если нет, то все в порядке», – объяснил .

«Селтикс» с 80% побед (28-7) идут первыми в , Тейтум набирает в среднем 27,5 очка, 8,7 подбора и 4,5 передачи.