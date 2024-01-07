Джейсон Тейтум о гонке за MVP: «Меня искренне больше не интересует этот вопрос. Хочу вернуться в финал и стать чемпионом»

Теги Бостон НБА Джейсон Тейтум Баскетбол

Джейсон Тейтум признался, что его не интересует награда самому ценному игроку.

«Знаете, мне кажется, что меня искренне больше не интересует этот вопрос. Я многого добился в этой лиге, и сейчас нахожусь на той стадии, когда хочу преодолеть ранее недоступный мне рубеж.

Хочу вернуться в финал, хочу помочь нам выиграть титул. То, что я делаю, может и не принесет мне звание MVP, но надеюсь, поможет нам стать лучшей командой в НБА. Если люди это понимают, я ценю это, но если нет, то все в порядке», – объяснил Тейтум.

«Селтикс» с 80% побед (28-7) идут первыми в НБА, Тейтум набирает в среднем 27,5 очка, 8,7 подбора и 4,5 передачи.

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1 комментарий
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Когда осознаешь, что тебе не составить конкуренцию лидерам гонки, приходится говориться, что не интересно. А вдруг он как Эмбид. С другой стороны, у него в команде есть два игрока, с макс контрактами. Пусть своё отрабатывают.
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