«У него было около двух лет, чтобы выиграть титул». Колин Каухерд считает, что Джейсон Тейтум упустил свою возможность

Теги Бостон НБА Джейсон Тейтум Колин Каухерд Баскетбол

Эксперт Fox Sports верит, что Джейсон Тейтум упустил возможность стать чемпионом.

Колин Каухерд считает, что растущая конкуренция со стороны других звездных игроков может означать, что окно для Тейтума, чтобы выиграть кубок имени Ларри О’Брайена, уже закрыто.

«У него было около двух лет, чтобы выиграть титул. Ему предстоит пройти через Янниса в расцвете сил, Йокича в расцвете сил, Луку, который входит в свой прайм. Вемби осталось три года. Шэй Гилджес-Александер уже находится на пике.

Я просто не уверен, что он лучше любого из этих парней. Тейтум был не готов, когда только появился в лиге. Теперь он уже не так хорош, как остальные», – заявил Херд в эфире своего шоу.

25-летний Тейтум набирает в среднем 27 очков, 8,5 подбора, 4,5 передачи и перехват при 47,4% реализации с игры и 34,7% из-за дуги. «Бостон» с результатом 27-7 идет на первом месте в НБА.

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13 комментариев
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А что, Тейтум один в команде? У него так то партнеры такого уровня, каких нету больше в других командах из перечисленных. Дрю, Порзингис, Ховард, который в 50 лет издевается над великим мвп Эмбиидом. Есть Дерик Уайт. Есть чудо 300 миллионное, которое может когда-то станет звездой настоящей. Проблема в тренере, который зачем то тайм ауты копит на следующую игру и не знает, что они не переносятся.
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Тейтум просто околотоп игрок в отличии от Янниса/Йокича, да и скорее всего имей таких партнеров Лука ,то он смог бы взять кубок Ларри О’Брайна
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То есть Дончич входит в свой прайм, а Тейтум нет что ли?
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Тейтуму 26 будет в плей-офф, в 26 Леброн слил финал Далласу, Яннис взял гайку в 26, в 27 Карри, в 28 Йокич и Дюрант
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Откуда только берут таких экспертов, где бы ещё парочку заказать? 😄
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Да просто Тейтум не игрок уровня Леброна, Уэйда, Кобе, Дюранта, Ленард (здоровый).
Сейчас очень любят пиарить всех подряд и возносить на небесный уровень.
Джейсон конечно звезда, конечно у него еще много лет, в течении которых он может взять и одну, и две, и три гайки, но он не супертоп и им не станет.
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Яннис с бакс так себе соперник, остальные с другой конференции. Максимум одного обыграть. И кроме любимых мною Хит, Бостон могут остановить только травмы
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Да ладно тебе Батхэд.пободаемся мы еще за титул,
Эмбид сын Хорфорда
Яннис один в поле не воин,лучший рэппер Висконсина не помощник
Майями отправятся в отдых раньше в этом году ,так что в финале от Востока будем.
Ну а там …надеюсь мои кирпичи оставят нам шансы ))
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Если бы Луке или Шайю дали играть с тем составом Бостонс, с которым Тэйтум попадал в Финал Конференции, они бы уже свои перстни разнашивали.
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Когда тебя в 25 уже списывают 🥲🤣
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Ответ lexerman17rus
А что, Тейтум один в команде? У него так то партнеры такого уровня, каких нету больше в других командах из перечисленных. Дрю, Порзингис, Ховард, который в 50 лет издевается над великим мвп Эмбиидом. Есть Дерик Уайт. Есть чудо 300 миллионное, которое может когда-то станет звездой настоящей. Проблема в тренере, который зачем то тайм ауты копит на следующую игру и не знает, что они не переносятся.
Есть чудо 300 миллионное? Они игроки почти одного уровня. Прошлый плей-офф провалил Браун но в позапрошлом тоже самое увидили в исполнении Тейтума. Надеюсь Браун когда нибудь уйдёт из этой болоты в какой-нибудь Майями или Миллиуоки.
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Ответ Артур Артур
Тейтум просто околотоп игрок в отличии от Янниса/Йокича, да и скорее всего имей таких партнеров Лука ,то он смог бы взять кубок Ларри О’Брайна
а в чем такая уникальность Янниса? Да, он большой трудяга и чемпион, но он не ультимативный, как Леброн, Карри, Йокич, Кавай, Дюрант. Он хорош благодаря своему нереальному атлетизму, но у него нет броска, у него нет видения площадки. Ни в кое случае не хочу обесценивать чемпионства Милуоки, но будь у Финикса что-то менее мягкотелое, чем Эйтон, то все было бы гораздо сложнее для Милуоки, плюс не стоит забывать, что у него был нереальный Миддлтон и Холидэй. У Тэйтума тоже отличный атлетизм, у него есть бросок, он умеет собирать штрафные. Единственная его реальная мощная проблема - это выбор бросков
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