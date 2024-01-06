«У него было около двух лет, чтобы выиграть титул». Колин Каухерд считает, что Джейсон Тейтум упустил свою возможность
Эксперт Fox Sports верит, что Джейсон Тейтум упустил возможность стать чемпионом.
Колин Каухерд считает, что растущая конкуренция со стороны других звездных игроков может означать, что окно для Тейтума, чтобы выиграть кубок имени Ларри О’Брайена, уже закрыто.
«У него было около двух лет, чтобы выиграть титул. Ему предстоит пройти через Янниса в расцвете сил, Йокича в расцвете сил, Луку, который входит в свой прайм. Вемби осталось три года. Шэй Гилджес-Александер уже находится на пике.
Я просто не уверен, что он лучше любого из этих парней. Тейтум был не готов, когда только появился в лиге. Теперь он уже не так хорош, как остальные», – заявил Херд в эфире своего шоу.
25-летний Тейтум набирает в среднем 27 очков, 8,5 подбора, 4,5 передачи и перехват при 47,4% реализации с игры и 34,7% из-за дуги. «Бостон» с результатом 27-7 идет на первом месте в НБА.
Сейчас очень любят пиарить всех подряд и возносить на небесный уровень.
Джейсон конечно звезда, конечно у него еще много лет, в течении которых он может взять и одну, и две, и три гайки, но он не супертоп и им не станет.
Эмбид сын Хорфорда
Яннис один в поле не воин,лучший рэппер Висконсина не помощник
Майями отправятся в отдых раньше в этом году ,так что в финале от Востока будем.
Ну а там …надеюсь мои кирпичи оставят нам шансы ))