Премьер-лига. Женщины. УГМК – «Енисей», «Самара» примет новосибирское «Динамо»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдут три матча.

УГМК в Екатеринбурге примет красноярский « », « » дома сыграет с новосибирским «Динамо».

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

– МБА

6 января. 14:00

УГМК – Енисей

6 января. 15:00

Самара – Динамо Новосибирск

6 января. 17:00

Положение команд: Динамо Курск – 13-2, УГМК – 12-2, МБА – 11-3, Надежда – 10-5, Енисей – 9-6, Ника – 8-6, Самара – 7-7, Спарта энд К – 4-11, Нефтяник – 3-12, – 3-12, Динамо Москва – 1-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.