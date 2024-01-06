Премьер-лига. Женщины. УГМК – «Енисей», «Самара» примет новосибирское «Динамо»

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдут три матча.

УГМК в Екатеринбурге примет красноярский «Енисей», «Самара» дома сыграет с новосибирским «Динамо».

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Динамо Москва – МБА

6 января. 14:00

УГМК – Енисей 

6 января. 15:00

Самара – Динамо Новосибирск

6 января. 17:00

Положение команд: Динамо Курск – 13-2, УГМК – 12-2, МБА – 11-3, Надежда – 10-5, Енисей – 9-6, Ника – 8-6, Самара – 7-7, Спарта энд К – 4-11, Нефтяник – 3-12, Динамо Новосибирск – 3-12, Динамо Москва – 1-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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