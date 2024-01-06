Премьер-лига. Женщины. УГМК – «Енисей», «Самара» примет новосибирское «Динамо»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдут три матча.
УГМК в Екатеринбурге примет красноярский «Енисей», «Самара» дома сыграет с новосибирским «Динамо».
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Динамо Москва – МБА
6 января. 14:00
УГМК – Енисей
6 января. 15:00
Самара – Динамо Новосибирск
6 января. 17:00
Положение команд: Динамо Курск – 13-2, УГМК – 12-2, МБА – 11-3, Надежда – 10-5, Енисей – 9-6, Ника – 8-6, Самара – 7-7, Спарта энд К – 4-11, Нефтяник – 3-12, Динамо Новосибирск – 3-12, Динамо Москва – 1-14.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.