Джеймс Харден: «Тех, кто негативно высказывался о «Клипперс», теперь нигде не найти»

Джеймс Харден заявил, что «Клипперс» победами заставили критиков замолчать.

«Я отлично вписался в команду, я знал это с самого начала, и это одна из причин, почему я хотел перейти именно в эту команду.

Очевидно, все начиналось не очень хорошо. Это дало людям много поводов для негативных разговоров, но теперь тех людей нигде не найти. Буквально нигде не найти. Мы знали, что так и будет», – сказал разыгрывающий «Клипперс».

« » выиграли четыре матча подряд и занимают 4-е место в Западной конференции (21-12).