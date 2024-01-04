Джеймс Харден: «Тех, кто негативно высказывался о «Клипперс», теперь нигде не найти»

Теги Клипперс НБА Джеймс Харден Баскетбол

Джеймс Харден заявил, что «Клипперс» победами заставили критиков замолчать.

«Я отлично вписался в команду, я знал это с самого начала, и это одна из причин, почему я хотел перейти именно в эту команду.

Очевидно, все начиналось не очень хорошо. Это дало людям много поводов для негативных разговоров, но теперь тех людей нигде не найти. Буквально нигде не найти. Мы знали, что так и будет», – сказал разыгрывающий «Клипперс».

«Клипперс» выиграли четыре матча подряд и занимают 4-е место в Западной конференции (21-12).

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16 комментариев
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Ответ Skeleton64
Я чот пропустил вручение Парусам кубка Ларри о Брайена. А если серьезно, то молодцы, конечно. Клипера незаметно превратились в нечто подобное далласу времён Новицкий: вышедшие в тираж звезды, объединившиеся ради последнего похода
Мне больше это напоминает Бостон, в который к Пирсу пришли Рэй-Рэй и Гарнетт.
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+12
Я чот пропустил вручение Парусам кубка Ларри о Брайена. А если серьезно, то молодцы, конечно. Клипера незаметно превратились в нечто подобное далласу времён Новицкий: вышедшие в тираж звезды, объединившиеся ради последнего похода
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+7
спасибо Рассу скажите. или докажите обратное и вчетвером в старте выдайте серию)
+5
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Оооо, ну да. При Лю у Клипперс никогда не было проблем с регуляркой. Он вывел их в плей-ин с 8 места даже когда у пары Кавай/Джордж было 32 игры на двоих в сезоне 21-22.
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Как не найти? Они все здесь - на Спортсе сидят. Я, например) Я потешался над Клипперс, когда после обмена Хардена они проигрывали всем подряд. Сейчас, когда они преодолели свои проблемы и стали мощной командой, я признаю, что они молодцы.
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Недавно без Кавая чуть не поплыли. Рановато хейтеров затыкать.
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Ответ Nightyork97
Оооо, ну да. При Лю у Клипперс никогда не было проблем с регуляркой. Он вывел их в плей-ин с 8 места даже когда у пары Кавай/Джордж было 32 игры на двоих в сезоне 21-22.
Тогда кстати незаслуженно Клипперс не прошли в плей-офф. Тот случай, когда плей-ин был очень несправедлив. По итогам регулярки ЛАК аж 6 побед Пеликанс привезли, но в решающем матче проиграли (там ещё и положительный тест на корону Джордж сдал аккурат перед игрой, если не ошибаюсь) и поехали на отдых
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Ответ Xellos Sama
Бро, не будь наивным. Первый вылет с плей-офф и они вернутся. Это ты должен с Вестбрук доказывать, что вы достойны войти в историю, выиграв хоть одно кольцо.
Харден и Вестбист давным давно вошли в историю баскетбола и без кольца. Они оба в официальном списке лиги 75 лучших игроков в истории НБА
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Да, на спортсе то же самое)
Впрочем ничего нового, Бороде не привыкать.
Собственно поэтому по-прежнему играет на уровне МВЗ.
Жаль, скорее всего не вызовут, хотя по игре заслуживает.
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К плей-офф найдутся, как раз когда клипперс опять потеряются.
Честно, надеюсь что покажут что могут, причём полным составом. Но веры в это - минус :((
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Джеймс,ты знаешь...что в нужный момент ты слабое звено,поэтому помалкивай и докажи нам обратное
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2 поражения в последних 15 матчах и все равно лишь 4-е на Западе. Наверстать упущенное в тех первых матчах после трейда и выйти на 1-ю строчку будет непросто. Это конечно не главная цель сезона, но было бы неплохо.
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Ответ xamer 9
Мне больше это напоминает Бостон, в который к Пирсу пришли Рэй-Рэй и Гарнетт.
Ну нет) Тот Бостон был мега-командой, одной из сильнейших в 21 веке, и если бы не травма Гарнетта, мог замахнуться минимум на дубль, а то и на три-пит. Они в первом же сезоне выдали 80%, 15-18 показатель в истории регулярок, и это несмотря на Дока Риверса!
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Ответ Дмитрий Максимов
Недавно без Кавая чуть не поплыли. Рановато хейтеров затыкать.
Тут недавно Фила без Эмбида играла, мэмфис без Моранта,.... И как у них все ок было?
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