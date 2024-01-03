Гэри Пэйтон II получил травму во втором матче после возвращения в строй

Гэри Пэйтон II вернулся в состав «Уорриорз», но снова получил травму.

Защитник « » получил повреждение мышцы задней поверхности левого бедра в матче с «Орландо» (121:115) во вторник.

Для Пэйтона это была вторая игра после возвращения в строй. Перед этим он пропустил 13 матчей из-за проблем с икроножной мышцей правой ноги.

По словам главного тренера «воинов» , он пока не знает о степени серьезности повреждения.

«Очень переживаю за . За команду в целом тоже, но его особенно жалко.

Пэйтон оказывает большое влияние на игру команды. Остается лишь скрестить пальцы и надеяться, что он пропустит не очень много времени», – отметил Керр.