Гэри Пэйтон II получил травму во втором матче после возвращения в строй
Гэри Пэйтон II вернулся в состав «Уорриорз», но снова получил травму.
Защитник «Голден Стэйт» получил повреждение мышцы задней поверхности левого бедра в матче с «Орландо» (121:115) во вторник.
Для Пэйтона это была вторая игра после возвращения в строй. Перед этим он пропустил 13 матчей из-за проблем с икроножной мышцей правой ноги.
По словам главного тренера «воинов» Стива Керра, он пока не знает о степени серьезности повреждения.
«Очень переживаю за Гэри. За команду в целом тоже, но его особенно жалко.
Пэйтон оказывает большое влияние на игру команды. Остается лишь скрестить пальцы и надеяться, что он пропустит не очень много времени», – отметил Керр.
Я ничего не упустил, мои желторотые фантики "гсв"?)