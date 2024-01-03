Гэри Пэйтон II получил травму во втором матче после возвращения в строй

Теги травмы Голден Стэйт НБА Стив Керр Гэри Пэйтон II Баскетбол

Гэри Пэйтон II вернулся в состав «Уорриорз», но снова получил травму.

Защитник «Голден Стэйт» получил повреждение мышцы задней поверхности левого бедра в матче с «Орландо» (121:115) во вторник.

Для Пэйтона это была вторая игра после возвращения в строй. Перед этим он пропустил 13 матчей из-за проблем с икроножной мышцей правой ноги.

По словам главного тренера «воинов» Стива Керра, он пока не знает о степени серьезности повреждения. 

«Очень переживаю за Гэри. За команду в целом тоже, но его особенно жалко.

Пэйтон оказывает большое влияние на игру команды. Остается лишь скрестить пальцы и надеяться, что он пропустит не очень много времени», – отметил Керр.

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
каким же мощным переломным моментом стало последнее чемпионство Гсв. Пэйтон получил контракт и пограз в травмах, Томпсон так и гонится за призраками прошлого, Уиггинс ментально поплыл, Грин окончательно сошел с ума, Пул превратился в мвп шактина, да даже Кевон Луни теперь не выглядит тем человеком, который всегда был надежен. А ведь та команда была очень хороша, а теперь происходит такое
+4
0
+4
Надоел
+3
-1
+2
Эх, не надо было Гэри уходить в Портленд, как-будто подменили его там....))
0
0
0
Да что ж такое! Опять эти орегонские доктора недолечили Пэйтона. А ведь до "Портленда" такого не было. Надо бы их ещё штрафануть.
Я ничего не упустил, мои желторотые фантики "гсв"?)
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий