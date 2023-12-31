Стеф Карри: «Я уже бывал в такой ситуации, когда все «залетает», а потом наоборот»

Стеф Карри высказался о последних трудностях с реализацией бросков.

«Я уже бывал в такой ситуации, когда все «залетает», а потом наоборот. Ставлю перед собой более высокие требования и знаю, что мне нужно лучше принимать решение, лучше играть, стараться сохранять стабильность. Обеспечить тот «удар», который пугает команды и дает нам необходимый толчок.

Остаемся конкурентоспособными, даже когда мои показатели снижаются, но командная уверенность всегда остается на высоте. Трудно быть идеальным все 82 игры, но ты все равно остаешься собой, потому что по ходу сезона закон больших чисел берет верх. А я уже доказал, что мне это под силу. Поэтому моя уверенность остается на высоте», – рассказал Карри.

В последних трех матчах реализовал 31,1% с игры и 30,6% из-за дуги: 18,7 очка в среднем, а также 5,3 передачи и 1,3 перехвата.